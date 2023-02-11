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Beyaz Gazete
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Depremin ardından peş peşe gözaltına alınıyorlar! Müteahhitlere operasyon

Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.

Depremin ardından peş peşe gözaltına alınıyorlar! Müteahhitlere operasyon
Ekleme: 11.02.2023 - 14:33 Güncelleme: 11.02.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Depremin ardından peş peşe gözaltına alınıyorlar! Müteahhitlere operasyon
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

MÜTEAHHİT İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı

Depremin ardından peş peşe gözaltına alınıyorlar! Müteahhitlere operasyon

KOLON KESENLERE OPERASYON

İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor..

İDDİALAR ÇOK CİDDİ!

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

RÖNESANS REZİDANSIN SAHİBİ YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Depremin ardından peş peşe gözaltına alınıyorlar! Müteahhitlere operasyon
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