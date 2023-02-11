Depremin ardından peş peşe gözaltına alınıyorlar! Müteahhitlere operasyon
Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
MÜTEAHHİT İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI
Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı
KOLON KESENLERE OPERASYON
İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor..
İDDİALAR ÇOK CİDDİ!
Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.
RÖNESANS REZİDANSIN SAHİBİ YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI
Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
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