Deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma yapan 48 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 ilde 48 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'yi 7.7 ile sarsan deprem 10 ilimizi adeta yerle bir etti.



Sahada büyük bir yıkım yaşanırken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Meydana gelen deprem nedeniyle içimiz yanarken, pes dedirten gelişmeler de yaşanmıyor değil. Yaşanan felaketi fırsat bilen bazı kişiler ise utanmadan yağmacılığa başladı. Bölgede gerçekleşen olaylar sonrası soruşturma başlattı.



48 yağmacı tutuklandı



Soruşturma kapsamında emniyet ekipleri tarafından 8 ilde toplam 48 şüpheli yakalandı.



Yakalanan yağmacı ve hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



