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Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Büyük hasar meydana geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. Bunlar boruların kopması suretiyle oluştu." dedi.

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Büyük hasar meydana geldi
Ekleme: 11.02.2023 - 16:20 Güncelleme: 11.02.2023 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Büyük hasar meydana geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Şehir içerisindeki gaz dağıtım kuruluşlarının bu gazın evlerimize ve iş yerlerimize intikali ile ilgili yapması gereken bazı işler var. Kontrolleri ve hasar tespitleri yapmaları gerekiyor.

Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman şehirleri doğalgazsız kalmıştı. Dün itibarıyla BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var.

Doğalgazı, özellikle hasarın yoğun olduğu bölgelerde biz bilerek vermiyoruz. Vermememiz gerekir. Değerlendirmelerimizi yapmadan, güvenli bir ortam oluşturmadan doğalgazı şehirlerimize, mahallelerimize, sokaklarımıza veremiyoruz



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