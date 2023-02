Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan ortak açıklama: Sevincimiz ve kaderimiz aynı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile açıklamalarda bulundu.Depremlerin ardından kendisini ilk arayan ve bölgeye ilk gelen dışişleri bakanının Bayramov olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, depremden sonra Türkiye'ye ilk yardım heyetini gönderen ülkenin de Azerbaycan olduğunu vurguladı.Çavuşoğlu, "Antalya ve Muğla'da meydana gelen yangınlarda olduğu gibi imdadımıza ilk koşan ülke can Azerbaycan oldu. Bu, iki devletiz ama bir millet olduğumuzun, aynı zamanda sevincimizin ve kaderimizin aynı olduğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında Azerbaycan'dan 900 kişinin olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Ama ben biliyorum ki Azerbaycan'dan aslında herkes gönüllü olarak Türkiye'ye gelmek istiyor." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov'la arama kurtarma çalışması yapan Azerbaycanlı ekibi ziyaret ettiklerini belirterek, "Kardeşim Ceyhun'un ayağı uğurlu geldi. Bu sabah Azerbaycanlı kardeşlerimizin arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki yavrumuzu enkazın altından canlı olarak çıkardılar. Çıkarılan çocukların kardeşine de ulaştıklarını söylüyorlardı. Biraz önce güzel bir haber geldi. O evladımız da enkazın altından canlı olarak çıkarıldı." diye konuştu.Son kurtarılan çocukla birlikte Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı kişi sayısının 50'ye yükseldiğini kaydeden Çavuşoğlu, diğer ülkelerin arama kurtarma ve acil tıbbi müdahale ekiplerinin de sahada olduğunu dile getirdi.Çavuşoğlu, bölgede kurulan Azerbaycan'ın sahra hastanesini de ziyaret ettiklerini belirterek, çok sayıda vatandaşın da burada tedavi gördüğünü söyledi.Öte yandan şu anda en acil ihtiyaçlarının çadır, konteyner ve çadır ile konteynerde kullanılacak malzemeler olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, insani ve tıbbi yardımlarının yanı sıra Azerbaycan'ın Türkiye'ye uçaklarla çadır gönderdiğini dile getirdi.Çavuşoğlu, Azerbaycan'la her zaman omuz omuza olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:"Bugünkü acımızı en az bizim kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin de hissettiğini biliyoruz. Ben hem ziyaret için hem de bugüne kadar olduğu gibi bu acılı günümüzde de bizlerle beraber olduğu için ve deprem bölgesine gelen ilk dışişleri bakanı olduğu için Ceyhun kardeşime ve Ceyhun kardeşim nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum."Yurt dışından deprem bölgelerine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin sayısı ve uluslararası yardımlara ilişkin soruyu Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:"Şu ana kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 99. Şu anda 68 ülkeden ekipler sahada. Toplamda 8 bin 326 dost ülkelerden personel var. Şu anda ekip gönderecek ülke sayısı da 13. Yani ilave 1563 kişi daha bu önümüzdeki saatlerde, gün içinde ve gece Türkiye'ye intikal etmiş olacak."Çavuşoğlu, öte yandan 20'den fazla ülkeden 23 sahra hastanesi kurma teklifi geldiğini belirterek, bunların özellikle en donanımlı ikinci ve üçüncü tip olduğunu söyledi."Şu anda aktif hastanesi olan ülke sayısı 8, toplamda 10 sahra hastanesi var." diyen Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan ikişer olmak üzere Hindistan, İsrail, Rusya, Özbekistan, Azerbaycan ve Polonya'nın sahra hastanesi olduğunu ifade etti.Çavuşoğlu, öte yandan 10 ülkeden ekipman beklendiğini belirterek, "Şu ana kadar 39 bin çadır taahhüdünde bulunan ülkeler var. Sevkiyat halinde olan çadır sayısı 11 bin 799, şu ana kadar ülkemize ulaşan çadır sayısı 2 bin 769, sevkiyatı dün akşam itibarıyla planlanan 9 binden fazla çadır var. Ama bugünkü yaptığımız çalışmalarla bu sayıyı daha da artıracağız." bilgisini verdi.Bakan Çavuşoğlu, konteyneri yapmanın ya da yurt dışından getirmenin zaman aldığını, bu nedenle önceliklerinin çadır olduğunu ifade etti.Dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile de görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Daha önce biraz göndermişlerdi. Onların stoklarındaki çadırları da bize gönderecekler." dedi.Bakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki Afet Koordinasyon Toplantısı'nda çadır temini konusunu ele aldıklarını ifade ederek, "Bu 10 bin çadıra ilaveten 5 bin 500 çadır da Romanya'da var. Hemen arkadaşlarımız harekete geçti, oradan tırlarla o çadırları getireceğiz. Ürdün'den uçakla getireceğiz. Moldova'da kış kitleri var, onları da temin ediyoruz." diye konuştu.Öte yandan Bangladeş ve Pakistan'dan çadırların geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu çadırların üretildiği Çin'deki fabrikalarla temasa geçtiklerini ve bu konuda da çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.Çavuşoğlu, yurt dışından deprem bölgesine gelen heyetlere tercüme konusunda yardımcı olan gönüllü 3 öğrenciyi tanıtarak, "böyle duyarlı Türk gençleriyle her şeyin üstesinden gelebileceklerini" söyledi.