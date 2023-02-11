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'Asrın felaketi', Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen dünyanın "En büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'ün suyunun rengi değişti.

Ekleme: 11.02.2023 - 13:14 Güncelleme: 11.02.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
'Asrın felaketi', Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi
Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekanda bulunan Balıklıgöl ve içindeki su havzasının berrak rengi, depremler nedeniyle değişti.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirlerin ilk ziyaret duraklarının başında gelen tarihi mekan, inanç turizminde önemli bir yere sahip olarak öne çıkıyor.

'BALIKLARIN DURUMU İYİ'

Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, AA muhabirine, tarihi bir felaket ile karşı karşıya kaldıkların söyledi.

Balıklıgöl'de kontrol ve denetimleri sürdürdüklerini belirten İlhan, 'Yer altı sularının depremler nedeniyle çok hareketli olmasından kaynaklanan sebeple su çamurlu vaziyette geliyor. Balıklarımız sazan türü olduğu için bu tür duruma daha dayanıklı. Balıklarımızda herhangi bir sağlık sorunu yok. Kontrol ve denetimlerimiz devam ediyor.

Doğal bir afet. İnşallah eski haline döndüğü günleri de görürüz. İlk defa böyle bir renk görüyoruz. Daha önce küçük çaplı bulanıklar oluyordu ancak bu çok bambaşka bir durum oldu.' diye konuştu.

'Asrın felaketi', Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi

'Asrın felaketi', Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi



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