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Adana'da depremde yıkılan apartmanının sahibi Hasan Alpargün KKTC'de yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.

Adana'da depremde yıkılan apartmanının sahibi Hasan Alpargün KKTC'de yakalandı
Ekleme: 11.02.2023 - 20:26 Güncelleme: 11.02.2023 - 21:14 / Editör: Ozge Selin
Adana'da depremde yıkılan apartmanının sahibi Hasan Alpargün KKTC'de yakalandı
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında 'Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak' suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlandı.

Devam eden çalışmalarda Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenildi.
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