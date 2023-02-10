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Yabancı uzmanlar Türkiye'deki deprem felaketini değerlendirdi: Bunun eşi benzeri yok

İngiliz deprem uzmanı Stephen Hicks ve ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Hicks, "Binalarımız bu kadar şiddetli sarsıntılara dayanamaz. İngiltere ikiye bölünürdü" derken Tobin ise, "24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem, eşi benzeri görülmemiş bir olay" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 10.02.2023 - 12:00 Güncelleme: 10.02.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Yabancı uzmanlar Türkiye'deki deprem felaketini değerlendirdi: Bunun eşi benzeri yok
Türkiye tüm hızıyla yaralarını sarmaya devam ederken dünyaca ünlü deprem uzmanlarından gelen açıklamalar Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Carlo Doglioni, depremlerle birlikte ilk tahminlerine göre Anadolu levhasının 3 metre kadar kaydığını ancak bunun artabileceğini belirtti.

Uydu verileri elde edildiğinde bunun netleşeceğini ifade etti. İtalya'da 2016'da yaşanan Amatrice depremini hatırlatan Doglioni, buradaki enerjinin 130 kat daha fazla olduğunu vurguladı.

Yabancı uzmanlar Türkiye'deki deprem felaketini değerlendirdi: Bunun eşi benzeri yok

İngiliz deprem uzmanı Stephen Hicks, yaşanan depremi kendi ülkesiyle kıyasladı.

Hicks, 'Size Türkiye'deki depremin büyüklüğü hakkında bir fikir vermesi için, USGS ShakeMap'i Britanya Adaları'nın üzerine yerleştirirsek, fay, Severn Halici'nden Humber Halici'ne kadar kırılırdı.

İngiltere'nin büyük bir kısmı en azından yoğunluk seviyesi 7'nin olduğunu görecekti. Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler harap olacak ve neredeyse dümdüz olacaktı.

Binalarımız bu kadar şiddetli sarsıntıya dayanamaz. İngiltere, fermuarın açılmasıyla esasen ikiye bölünmüş olacaktı' dedi.

ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin, Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi.

24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay. Sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir olay görmedik' diye konuştu.



Yabancı uzmanlar Türkiye'deki deprem felaketini değerlendirdi: Bunun eşi benzeri yok
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