Rusya: Türkiye'ye arama kurtarma desteğimiz devam edecek

Peş peşe depremlerle sarsılan Türkiye ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama daha yapıldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamada bulundu.Peskov, Moskova yönetiminin Türkiye'ye verdiği desteğin süreceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiğini hatırlatan Rus Sözcü, bu felaket nedeniyle Türkiye'ye verdikleri desteğe işaret etti:"Rusya'nın bu yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında etkin bir şekilde nasıl yer aldığını biliyorsunuz. Bu çalışmalar devam edecek."Peskov, Rusya’nın depremden ötürü Suriye’ye de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne yardım malzemeleri gelmeye devam ediyor.Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Büyükelçilik önüne bırakılan çiçekler ve yardım paketleri getiren insanlar görüntülendi.