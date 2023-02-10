Müttefikler anlaşmaya vardı: NATO, Türkiye'ye barınma tesisleri konuşlandıracak

NATO, deprem felaketiyle mücadele eden Türkiye'ye barınma tesisleri konuşlandırılacağını açıkladı.NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin dün, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle yerlerinden edilen insanların barınmasına yardımcı olmak için tam donanımlı yarı kalıcı barınak tesisleri konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Bu süreci ise NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Christopher G. Cavoli’nin yöneteceği ifade edildi. Söz konusu barınak tesislerinin normalde NATO tarafından tatbikatlar ve operasyonlar için konuşlandırılabilir bir karargah kompleksi olarak kullanıldığı ve ısıtma, güç jeneratörleri, tıbbi tedavi alanları dahil bir dizi olanakla donatılabildiği belirtildi.İttifakın askeri yetkililerinin, tesislerin konuşlandırılması için zaman çizelgesi, en uygun lojistik ve nakliye seçenekleri üzerinde çalıştıkları belirtilen açıklamada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in konuyla ilgili ifadelerine de yer verildi. Stoltenberg kararı memnuniyetle karşılayarak, “NATO, müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir dayanışma içinde ve bu barınak tesislerinin konuşlandırılması hayatların kurtarılmasına yardımcı olacak. NATO müttefikleri ve ortakları yardım çabalarına önemli destek sağlıyor ve biz de ihtiyacı olanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.