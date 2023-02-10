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Kızılay görevlisinin sözleri gerçekleri gözler önüne serdi: 'Orada devlet yokmuş' demeyin, herkes burada

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem bölgesinde görev yapan bir Kızılay görevlisinin sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Deprem bölgesine yönelik oluşturulmak istenen olumsuz algının aksine depremin ilk gününden beri devletin teyakkuz halinde olduğunu, bölgede insanüstü bir emek harcandığını söyleyen Kızılay görevlisi, "AFAD’dan tutun, askerden tutun herkes burada. Devlet teyakkuz halinde. Bütün her şeyini buraya yollamış durumda. Haddinden fazla iş makinesi var." ifadelerini kullandı.

Kızılay görevlisinin sözleri gerçekleri gözler önüne serdi: 'Orada devlet yokmuş' demeyin, herkes burada
Ekleme: 10.02.2023 - 14:42 Güncelleme: 10.02.2023 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Kızılay görevlisinin sözleri gerçekleri gözler önüne serdi: 'Orada devlet yokmuş' demeyin, herkes burada
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat Pazar günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge 9 saat sonra bu kez Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. 9 saat arayla gerçekleşen iki büyük depremin vurduğu 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu. Depremin ilk anından itibaren Kızılay ve AFAD başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş depremzedelere yardım etmek için bölgeye gitti. Enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edilen ekipler canla başla mücadele ederken, sosyal medyada bazı kullanıcılar asıl iddialar üzerinden olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıyor.

'DEVLET TEYAKKUZ HALİNDE'

Elbistan'da görev yapan bir Kızılay görevlisinin sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Depremin ilk gününden itibaren bölgede vatandaşlara yardım ettiğini söyleyen Kızılay görevlisi, 'Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeyim. Depremin ilk gününden bu yana buradayız. Ben Kızılay çalışanıyım. Burada görüyorsunuz şu an sağlık çadırı kuruluyor. AFAD çadır kent kurdu.

Kızılay çalışanı Kahramanmaraş'ta olanları anlattı 'Orada Devlet yokmuş demeyin, herkes burada' | Video

Şu an iki noktada çadır kent var. Bu bölgedeki en büyük çadır kent. Burada lojistik olarak sağlık çadırı kuruluyor. Burada Edirne Belediyesi, UMKE ekipleri, Edirne İl Özel İdaresi'nin çalışanları bulunuyor. Burada AFAD'dan tutun, askerden tutun herkes… Devlet teyakkuz halinde. Bütün her şeyini buraya yollamış durumda. Çok fazla iş makinesi var.' ifadelerini kullandı.

Kızılay görevlisinin sözleri gerçekleri gözler önüne serdi: 'Orada devlet yokmuş' demeyin, herkes burada

'BİZ İLK GÜNDEN BERİ ALANDAYIZ'

Kızılay görevlisi, bölgede çok sayıda iş makinesinin bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'İş makineleri o kadar fazla ki; yönetecek operatör bulmakta zorluk çekiliyor bazen. Burada polisleri görüyorsunuz. Gönüllüler çok fazla. Çok sayıda STK var burada. 15-20 metrelik alanda bu kadar kalabalık var. Biz ilk günden beri alandayız.

'İNSANÜSTÜ EMEK HARCANIYOR BURADA'

Arkadaşlar arıyorlar, 'Elbistan'da devlet yok mu?' diye soruyorlar. 'İki tane sosyal medya fenomeni bütün yardımları koordine ediyormuş. Onlar bütün işleri yapıyorlarmış' diyorlar… Burada çalışan, emek veren insanların hiç mi hakkı yok? Bu kadar emeği onlar mı yaptı. Burada insanlar -15 derecede çadır kentlerde görev yapıyor.

Bunların hakkını yemeyi nasıl göze alabiliyorlar? Biz bunları duyduğumuz zaman bizim burada ümidimiz kayboluyor. İlk günden beri halka yardımcı oluyoruz. İnsanüstü emek harcanıyor burada.'

Kızılay görevlisinin sözleri gerçekleri gözler önüne serdi: 'Orada devlet yokmuş' demeyin, herkes burada
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