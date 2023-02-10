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Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma sebep olurken devlet ve millet el ele verevek yaraları sarıyor... Ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi.

Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü
Ekleme: 10.02.2023 - 14:38 Güncelleme: 10.02.2023 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu.

Deprem sonrası Türkiye tek yürek oldı. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken vatandaşlar da bölgeye gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulunuyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer taraftan da birçok ev sahibi bölgedeki depremzedelerin konaklaması için evlerinin kapısını açıyor.

KİRALIK EVLER DEPREMZEDELER İÇİN AÇILDI
Kiralık ev ilanlarının yayınlandığı birçok internet sitesinde, ev sahipleri 'Kiralık' olan ilanlarını, 'Depremzedeler için ücretsizdir' şeklinde değiştirdi. İlanların yayınlandığı internet sitelerinde yüzlerce ilanda depremzedeler için ücretsiz olduğu belirtilirken, bazı ev sahipleri kendi yaşadıkları evler için bile depremzedeler için oda ayırabileceklerine yönelik ilanlar vermeye başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2+1 bir evi bulunan kişi, yayınlandığı ilanında, 'Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor. Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Ailelerimiz çocuk, yaşlı olsun lütfen. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir' gibi sözlerle eşyalı olarak evi hazırladıklarını belirtiyor.

Muratpaşa ilçesinde ise bir apart, tüm odalarının sadece depremden zarar görmüş bölgeden gelecek aileler için ücretsiz konaklamaya açık olduğunu duyurdu.

Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü

Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü

Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü
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