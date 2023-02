Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum: Vefat ve yaralı sayısı artıyor

Son dakika haberleri: Türkiye, 6 Şubat günü, eşi benzeri görülmemiş bir felakete uyandı. Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ki deprem, Hatay ve Gaziantep başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da binaların yıkılmasına neden oldu. Depremin ardından devletin tüm imkanları afet bölgesi için seferber edildi. Arama kurtarma çalışmaları ile enkaz altından gelen mucize haberleri Türkiye'ye umut oldu.00.50: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman'da 3 bin 413 kişi vefat etti.23.55: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 190 bin vatandaşımız bölgenin dışına tahliye edildi. Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz. 159 bin personelimiz sahada çalışma yürütüyor.22.50: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.21.42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada depremler nedeniyle 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin de yaralandığını söyledi.20.55: AFAD, saat 20.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 19 bin 875 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 bin 717 kişinin yaralandığını bildirdi.17:40: AFAD Risk Azaltma Müdürü Osman Tatar: 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem 410 bin metrekarelik alanda hissedildi. 1600'ün üzerinde artçı deprem oldu.17.19: Başkan Erdoğan: 19 bin 388 vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711'e ulaştı.16.30: AFAD: Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.604 deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 141.779 personel ile 12.244 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.15.37: Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 991 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 bin 523 kişinin kurtarıldığını açıkladı.11.38: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere bugün Adıyaman ve Malatya'ya gidecek.08.39: Diyarbakır'da Bağlar Hisami Apartmanı enkazından anne, yaralı olarak çıkarıldı. 9 yaşındaki çocuğu da enkaz altından kurtarıldı.07.38: Kahramanmaraş'ta bir vatandaş daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.05.55: Hatay'daki arama kurtarma ekipleri Huzur Apartmanı'nda bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.05.07: Kahramanmaraş'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 210 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.00.08: Bu kez mucizenin adresi Hatay oldu. Arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremden tam 90 saat sonra Samandağı ilçesinde 10 günlük Yağız Ulaş bebeği ve annesini enkazdan sağ çıkardı.MEHMETÇİK YARDIM ELİNİ UZATMAYA DEVAM EDİYORMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk günden bu yana deprem bölgesinde mücadeleye devam eden TSK, 25 bin 251 Mehmetçik ile vatandaşlara yardımların ulaştırılması ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.Kara Kuvvetleri Komutanlığının 17 bin 636, Deniz Kuvvetleri Komutanlığın 3 bin 971, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 3 bin 644 personeli afetle mücadele çalışmalarında yer alıyor.Çalışmalara TSK'nın en büyük çıkarma gemileri TCG İskenderun, TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Osmangazi, TCG Heybeliada, TCG Bafra, TCG Karpaz, TCG Tarsus ve TCG Kemalreis de destek veriyor.TSK İnsani Yardım Tugayı, İstihkam Savaş Taburları ve Deniz İstihkam Arama Kurtarma Timleri de bölgede görev alıyor.Ayrıca 36 seyyar mutfak ve 4 fırınla günlük 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya, 501 bin 200 ekmek depremzedelere dağıtılıyor. TSK'nın seyyar sahra hastanesi de depremzedelere hizmet veriyor.208 ÜNİVERSİTE DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDUYükseköğretim Kurulunca (YÖK), 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından tüm rektörlerin katılımıyla oluşturulan 'deprem koordinasyon iletişim ağı' ile Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamı, depremzedelere yardım amacıyla seferber oldu.YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, rektörlükler, 'deprem koordinasyon iletişim ağı' aracılığıyla deprem bölgesindeki öğrenci ve personel durumunu, depremzedelere yönelik yardım kampanyalarını, sağlık hizmetlerini, ihtiyaç duyulan malzemeleri ve personel yönlendirmelerine ilişkin bilgileri anlık paylaşarak yardımların yerlerine ulaşmasını sağlıyor.Her ilde en az bir üniversite olması, hızla örgütlenme ve koordinasyonun sağlanmasında, yardımların ivedilikle yerine ulaştırılmasında önemli rol oynadı. Ayrıca her bir üniversite yerleşkesi, depremzedelerin güvenle sığındıkları evleri haline geldi.Bölgedeki ve çevre illerdeki toplam 44 üniversitenin güvenli mekanlarında, depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmeti sunuluyor.Üniversiteler, iş makineleri ve ekipman desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İlgili öğrenci kulüpleri ve alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan ekipler tarafından göçük altından yüzlerce hayat kurtarıldı.Depremin ardından bölgeye giden tıp fakültelerinin sağlık personeli, hem hastanelerde hem de sahada depremzedelere hizmet veriyor. Bölgeden sevk edilen durumu ağır yaralıların ameliyatları ve gerekli tedavileri, koordinasyon sağlanarak diğer illerdeki üniversite hastanelerinde yapılıyor.ÇEVRİM İÇİ SİSTEMLE MERKEZDEKİ HASTANELERE GÖNDERİLİYORYaralı depremzedelere bölge dışındaki üniversite hastanelerinden getirilen mobil ultrason cihazlarıyla da hizmet sunuluyor. Çekilen filmler, çevrim içi sistemle merkezdeki hastanelere gönderilerek anında değerlendirilip hızla müdahale edilmesi sağlanıyor.Hekim, psikolog, hemşire, acil tıp teknikeri gibi sağlık personelinin yanı sıra üniversitelerin gastronomi bölümlerinden öğrenciler, ekmek ve yemek hazırlanmasına destek sağlıyor. Bölgedeki her bir üniversitenin yemekhanesinde 50 bin öğünlük yemek servisi kapasitesine ulaşıldı.ÜNİVERSİTELİLER YAZILIMLARLA REHBERLİK YAPIYORÜniversitelerin yazılım mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturdukları yazılımlarla yardıma ihtiyaç duyanlara, yardım yapanlara ve yardımda bulunmak isteyenlere rehber oluyor.İnşaat mühendisliği bölümü öğretim üyeleri, kamu kurumları ile diğer binalarda hasar tespiti yapmak üzere deprem bölgesinde görev alıyor.Üniversitelerde oluşturulan yardım toplama merkezlerinde on binlerce üniversite personeli ve öğrenci, vatandaşlardan gelen yardım malzemelerini tasnifleyip paketleyerek bölgeye ulaştıracak kamyon ve tırlara yüklüyor.Üniversitelerde kurulan kan bağışı noktalarında personel ve öğrenciler, kan bağışı yapıyor. Üniversiteler deprem bölgesinde ailesini kaybeden çocuklara rehabilitasyon hizmeti vererek ilgili kurumlara yönlendiriyor.Diğer illerdeki konservatuvar ve güzel sanatlar fakülteleri de deprem bölgesinden getirilen gençler ve çocuklara müzikle terapi desteği sağlıyor.DİL BİLEN PERSONEL SAHADADepremden etkilenen işitme engellilerin ihtiyaçlarına yönelik ayrıca işaret dili programları bulunan üniversitelerin öğretim görevlileri seferber oldu. Öğretim görevlileri, bu bölgelerde zor durumdaki işitme engellilere yardım ve tercümanlık amacıyla deprem bölgesinde bulunuyor.Üniversiteler, bölgedeki farklı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine rehberlik amacıyla dil bilen personelini de bölgeye gönderdi.Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren Türk öğrenciler, kampanyalar organize ederek toplanan yardımları Türkiye'ye ulaştırıyor. Türkiye'deki uluslararası öğrenciler de tüm yardım faaliyetleri ve kurtarma çalışmalarında aktif yer alıyor.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise depremzedelere yönelik çalışmaları ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerini yerinde takip etmek, ihtiyaçların giderilmesi için yönlendirmeler yapmak üzere bölgedeki üniversitelerde incelemelerde bulunuyor.Hatay ve Gaziantep'teki üniversitelerde çalışmalarını tamamlayan Özvar, Adıyaman'a geçti. Özvar, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelere de gidecek.81 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 991 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 bin 523 kişinin yaralandığını, 81 bin 415 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1604 artçı deprem meydana geldi.Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 18 bin 991 oldu. Depremlerde 75 bin 523 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi.Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 30 bin 348 arama kurtarma personeli görev yapıyor.Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 810 olarak kayıtlara geçti.AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 141 bin 779'a ulaştı.Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 244 araç sevk edildi.