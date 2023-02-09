Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7; Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem 10'dan fazla ilde şiddetli bir şekilde hissedildi ve büyük yıkıma yol açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devletin ilgili birimleri ilk andan itibaren depremle ilgili aksiyon aldı. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlar arama-kurtarma çalışmaları için 'umut' aşılarken, bölgeden mucize haberleri de peş peşe geliyor.KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DAKİKA BİLGİLERİ:23.37: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 29 bin 622 arama kurtarma ekibimiz sahada tüm illerimizde.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.23.08: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu deprem, yer kürenin gördüğü, denizdekilerden hariç karadaki en büyük depremlerden birisi. Görev yapan asker, polis, jandmarma sayısı 20 bin. 5 bin 323 vatandaşımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik.21.58: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.21.12: AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.20.15: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği il merkez ve ilçelerinde elektrik altyapısının onarılma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Üç bine yakın personelimiz elektrik şebekesini, altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret gösteriyor.' dedi.19.24: BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi18.30: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi.17.54: YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.17.30: AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Sahada çalışan birçok arkadaşımız var, sahadan da bilimsel anlamda veriler gelmeye başladı. Şu ana kadar 1400'ün üzerinde çözümleyebildiğimiz deprem sayısı. Bunun çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu tür depremlerin sonrasında artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz. Belli bir büyüklüğe kadar artçı sarsıntıların devam edeceğini söyleyebiliriz.17.15: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık' dedi.16.51: Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı.16.49: Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi16.30: Adalet Bakanı Bozdağ: Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır.İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır16.26: Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu.14.21: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır.14.00: Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Türkiye'deki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben mektup yazarak taziye ve dayanışma mesajlarını iletti.13:25: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı, açıklamasında vefat sayısını 14 bin 14, yaralı sayısını da 63 bin 794 olarak açıkladı.12:44: AFAD, Kilis'te çalışmaların tamamlandığını, arama kurtarma ekiplerinin diğer illere gönderildiğini açıkladı.11:45: AFAD, depremin etkilendiği iller arasında yer alan Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.08:46: Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı