Kahramanmaraş depreminde acı bilanço: Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte yaralı sayısı...

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini bildirdi.13.53 Malatya'da 40 yaşında bir kadın 106. saatte enkazın altından sağ olarak kurtarıldı.13:06 AFAD: Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD'a "kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur. Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır.12.04 104. saatte bir mucize daha: Adıyaman'daki Göçer Apartmanı'ndan Vesile ve Eyüp Ak çifti enkazdan çıkarıldı.12.00 Aile Bakanlığı: 18 çocuk ailesine teslim edildi, hastanede tedavisi süren 162 çocuk var.11.48 EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. 37 şahıs gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.11.48 EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. 37 şahıs gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.11.47 Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kız çocuğu depremden 103 saat sonra kurtarıldı11.15 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS ve YKS sınavları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır' dedi.10.45 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ''Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı kaybettik, 12 bin 468 yaralı bulunuyor. 108 binada arama kurtarma yapılıyor, diğerleri tamamlandı. 15 bin konteyner kurulacak, 500 konteynerin kurulumu tamamlandı.'' ifadelerini kullandı. Hasar tespit sitesinin devrede olduğunu söyleyen Kurum, ''Vatandaşlarımız adres ve T.C. kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler'' dedi.09.51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Karabük'ün Ovacık ilçesi ve Çankırı'nın Bayramören ilçesinin sınırlarında yer alan 19,92 kilometrekarelik saha ile Van'ın Çatak ve Gevaş ilçelerinin sınırlarında yer alan 27,76 kilometrekarelik saha, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında rüzgar enerjisine dayalı YEKA ilan edildi.09.26 AFAD: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 74 bin 242 vatandaşımız yaralanmıştır. 75 bin 780 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.01.10: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.Bakan Muş, Adıyaman'ın tüm ilçelerine elektrik verildiğini belirtti.00.34: Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Depremin ilk gününden bu yana Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti' ifadelerini kullandı.00.30: Kahramanmaraş'ta depremin 92. saatinde Hatice anne ve kızı Mihriban enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.00.16: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir binanın enkazından 90 saat sonra 55 yaşındaki Canan Geçeci yaralı olarak kurtarıldı.00.11: Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 8 yaşındaki Yavuz Türkmen, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.00.06: MSB: Gaziantep'te görev yapan 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelimizin çalışmaları sonucunda bir vatandaşımız daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı.