Hatay'da mucizenin en büyüğü! 10 günlük bebek 90 saat sonra sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle büyük hasar gören Hatay'da ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmak için verdiği canhıraş mücadele devam ediyor. Ekipler, 90 saatin ardından yalnızca 10 günlük olan Yağız Ulaş bebeği enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Hatay Samandağ'da enkaz altında kalan 10 günlük Yağız Ulaş bebekten mucizevi bir haber geldi.Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Yağız Ulaş bebek canlı bir şekilde kurtarıldı.Yağız Ulaş bebeğin annesi de enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı.Depremin çok ağır yıkım yarattığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem sonrası büyük bir mucize yaşandı.