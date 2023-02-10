Enkazın altından çıkartıldı doğum yaptı! İsmine bakın ne koydu...

Gaziantep'ten Antalya’nın Alanya İlçesi’ne getirilen depremzedelerden Buket Kurt, Alanya'da aniden sancılanarak doğum yaptı. Bebeğinin adını da Mucize koydu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine getirilen Hamile olan Buket Kurt (35), 6 Şubat'ta Gaziantep'te meydana gelen depremde enkaz altında kaldı.Arama kurtarma çalışmalarında bulunan aile sabahın ilk saatlerinde eşiyle birlikte enkazdan sağ çıkarıldı. 2 gün önce İslahiye'den Alanya'ya getirilerek, Klas Hotel'e yerleştirildi. Otelde aniden sancılanan Buket, hemen Alanya Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Buket Kurt bebeğinin adını da 'Mucize Esila' koydu.