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'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin: Her cenaze için tek tek cenaze namazı kılınıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'deprem mezarlığı' oluşturuldu. Kepçeler tarafından kazılan ve numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılıyor.

Ekleme: 10.02.2023 - 13:30 Güncelleme: 10.02.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin: Her cenaze için tek tek cenaze namazı kılınıyorAntakya ilçesinde AFAD koordinasyounda belirlenen alana defin işlemleri başladı.

İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu.

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor.

AFAD koordinasyonu ve Denizli Valiliği yönetimindeki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor.

'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin: Her cenaze için tek tek cenaze namazı kılınıyor

Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.

Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.

Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek.
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