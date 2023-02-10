Deprem bölgesindeki 9 aylık hamile Leyla, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Pazarcık ilçesine bağlı Sakarya köyünde doğum sancıları artan 9 aylık hamile Leyla Birsin, kar nedeniyle yolların kapanması sonucu hastaneye götürülemedi. Leyla Birsin, yakınlarının irtibat kurduğu ve deprem nedeniyle bölgede görev yapan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun girişimi ile askeri helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kahramanmaraş’ta depremin yarattığı tahribatın yanı sıra olumsuz hava koşulları da bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor. Bir yandan deprem bir yandan olumsuz hava koşullarının hakim olduğu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Sakarya köyünde doğum sancıları artan 9 aylık hamile Leyla Birsin için ambulans istendi. Ancak kar nedeniyle sağlık ekipleri bölgeye ulaşamayınca, helikopter konusunda yardım talep edildi.Deprem nedeniyle bölgede görev yapan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, konunun iletilmesi üzerine hemen girişimde bulundu.Askeri helikopter, hamile kadını almak üzere bölgeye yönlendirildi. Bu sırada Leyla Birsin, yakınlarının yardımıyla helikopterin ineceği alana taşındı. Ardından sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Birsin, helikopterle hastaneye ulaştırıldı.