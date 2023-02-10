Cumhurbaşkanlığı uçakları Ankara’dan deprem bölgesine şimdiye kadar karşılıklı 18 sefer yapıldı, giderken arama-kurtarma ve sağlık personeli taşındı, dönüşte aralarında 16 bebeğin olduğu 126 yaralının nakli gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı uçakları depremzedeler için seferber oldu.Ankara'dan deprem bölgesine şimdiye kadar karşılıklı 18 sefer yapıldı, giderken arama-kurtarma ve sağlık personeli taşındı, dönüşte aralarında 16 bebeğin olduğu 126 yaralının nakli gerçekleşti.