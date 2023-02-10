Cumhurbaşkanlığı uçakları depremzedeler için seferber oldu
Cumhurbaşkanlığı uçakları Ankara’dan deprem bölgesine şimdiye kadar karşılıklı 18 sefer yapıldı, giderken arama-kurtarma ve sağlık personeli taşındı, dönüşte aralarında 16 bebeğin olduğu 126 yaralının nakli gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı uçakları depremzedeler için seferber oldu.
Ankara'dan deprem bölgesine şimdiye kadar karşılıklı 18 sefer yapıldı, giderken arama-kurtarma ve sağlık personeli taşındı, dönüşte aralarında 16 bebeğin olduğu 126 yaralının nakli gerçekleşti.
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