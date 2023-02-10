BM ve ABD'den Türkiye'deki depremlere ilişkin açıklama: Son asrın en şiddetlisi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tüm dünya tarafından anbean takip ediliyor. Uzmanlar, depremin yarattığı etkinin büyüklüğüne dikkat çekerken, BM Genel Sekteri Guterres de depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.'ZAMANIMIZIN EN BÜYÜK DOĞAL AFETLERİNDEN BİRİ'BM Genel Sekreteri Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için 'Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri.' dedi. Guterres, 'asrın felaketi'yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.'SON ASRIN EN ŞİDDETLİSİ'ABD Dışişleri Sözcüsü Price ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son asırda görülen en şiddetli depremler olduğunu söyledi.