Bakan Soylu'dan deprem üzerinden siyaset yapanlara tepki: Bunun hesabı sorulur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası devam eden çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı.Soylu, 'Bazı yerlerde havalimanları çalışmadı. Elektrik su doğalgaz bütün olumsuzluklara kara kışın getirdiği olumsuzluklara rağmen vatandaşımızın bir an önce imdadına yetişebilmek için Türkiye devletiyle milletiyle seferber oldu. Birçok afette çalıştık. Afette usulümüz şudur, arkadaşlarımız masanın etrafında çalışırlar, bizler de sahada sıkıntıları belirleriz, değerlendirir çözüm üretiriz. Geldiğimden beri şuradan kalktığım saat çok olamadı. Sahaya da gidemedim. Büyük bir afet alanında güçlü bir en büyük depremlerden birisi. AFAD ölüm sayılarını sürekli olarak açıklamaktadır. Enkazdan yaralı olarak kurtulanları açıklamaktadır. Burada büyük bir operasyon yürüttüğümüzü söylemem gerekir. Buradan tahliye edilecek insanların tahliye edilmesine kadar 150 parça işin, farklı kişilerle yürütülmesi sağlanıyor. Çadır kentler, ısınmasına kadar, konteynırlara kadar birçok alanda tüm arkadaşlarımızla birlikte askerine Mehmetçik'ine kadar, 20 bin takviyelerle birlikte burada görev yapan arkadaşımızın sayısı. Herkes burada bir mücadele ortaya koymaktadır. 5 bin 323 vatandaşımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik. 4 bin 493'ü de defnedildi. Emniyet kriminal, Diyanet, sağlık yıkama hizmetleri bir arada yürümektedir. Mezarlar kazılıyor, yıkamalar yapılıyor, kimliklendirme yapılıyor adli tıp uzmanı ve savcılarla. Bütün tutanaklar tutuluyor ve definler gerçekleştiriliyor. Kısa süre içerisinde her türlü faktör değerlendirilerek bunlar sağlanmaktadır. Dinimizin emrettiği tüm usuller eksiklik yerine getirilmeden sağlanmaktadır. Hukuki tüm usuller gerçekleştirilmektedir. 500 bin öğün yemek verilmektedir. 500 üzerinde köy var buranın. Yolun kapalı olduğu köylerimiz var, onlara da helikopterlerimizle ilaç dahil ihtiyaçları ulaştırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki sürecin her birimiz için çok önemli ve zor olduğunu biliyoruz. ' dedi.'SİYASET YAPILACAKSA BUNUN HESABI SORULUR''Sosyal medya dahil etkilenmeden görevimizi yapmamız lazım diyorum tüm arkadaşlarıma. Biz kamu ve insanlık adına buradayız. Birileri açık arayabilir. Dünyanın büyük olarak nitelendirdikleri böyle bir depremde elbette ki yetişmekte zorlandığımız, yetiştiğimiz konular olacaktır.' ifadelerini kullanan Bakan Soylu, 'Bundan siyasal çıkarım koymak depremden büyük hasardır. Deprem ne zaman olacağını bilmediğimizdir. Deprem ortaya koyduğu hasarla hepimizi etkilemektedir. Onları ayıplarıyla baş başa bırakacağız. Nasıl bir ruh halidir bu. Bu dünyanın öteki dünyası da var. Birileri çıkıp daha önce bunlar oldu diye değerlendirme ortaya koyuyor. Bir vatandaşımızın elini tutması gerekirken, her şey mi siyaset olması gerekir. Burada bir siyaset yapılacaksa bunun hesabı sorulur. Herkesin morale ihtiyacı var. Dünyanın birçok yerinden destekler geliyor. Birçok alanla karşı karşıyayız. Çözebilmek için adım atmaya çalışıyoruz. Bu kadar insan nerede kalacak, nerede uyuyacak. Hastanelerde yoğunluk nasıl karşılanacak. Birçok operasyon yönetiliyor. Buna rağmen televizyon seyretmiyor sosyal medyaya bakmıyorum. Arkadaşlarımın ilettiği insanlık adına utanç vericidir. Bir ülkede milletvekilliği ana muhalefet liderliği yapmış bir kişi bu kadar mı istismar eder hayatı, bir olayı. Bugünün anlamı bu mu, bu mu söylenmesi gerekir. Bazen insanın olanlara inanası gelmiyor. ' diye konuştu.120 POLİS 32'NİN ÜZERİNDE JANDARMA HAYATINI KAYBETTİBakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:'Burada polis teşkilatımızda da tespit ettiğimiz 120 arkadaşımızı kaybettik. Toplu kayıplar bunlar. 32 üzerinde jandarma personelimizi kaybettik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Biz her ihbara gidiyoruz. Yüzde 99'u asılsız ihbar. Bazen evinin korunmasını istiyor vatandaş. Normal hayatın içinde nasıl hırsızlık varsa burada olabilir. Bu milletin kodlarıyla oynamak yanlıştır. Allah selamet versin olmayan barajlar patlar. Biz hepimiz burada depremzedeyiz. Yardım etmeyecekseniz, milletimiz şikayet ediyor. Ellerindeki belediyeler define bile yardımcı olmadılar. Olmayabilirler her şeyi yapabilirler. Bu dünyanın öteki dünyası var. Bunların değerlendirmeleri yapılacaktır. Şu günleri bir geçelim. Bu milletin evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Herkes büyük seferberlik içerisinde. Tarihin her döneminde kötücül insan çıkmıştır. Yabancı ülkelerden yardım geliyor.