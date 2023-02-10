Arzu Apartmanı'nda zamanla yarış! Enkazdan peş peşe 6 kişi sağ çıkarıldı

Hatay'daki 6 katlı Arzu Apartmanı enkazından peş peşe sevinç gözyaşlarına boğan haberler geldi. Kurtarma çalışmalarında 102.saatte 6 kişi kurtarıldı, 4 kişinin daha çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Çevredekilerin enkazdan çıkarılan genç bir kadına, "Elif seni seviyoruz, kendini bırakma" şeklinde hitap etmesi duygu dolu anlara neden oldu. Kurtarılan genç kadının da çevresindekilere el sallaması yüreklere su serpti

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı Arzu Apartmanı enkazında dün görev yapan ekipler, yığınların altında ses tespit etti. Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 9 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, çalışma başlattı.



6 KİŞİ ÇIKARILDI



Ekipler, kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor. 9 kişiyle temas kurulan enkazdan 102. saatte peş peşe 6 kişi kurtarıldı.