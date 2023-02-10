Ahmet Yaman açıkladı: Biz artık ligde yokuz
1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman, "Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz" dedi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yaptığı açıklamada ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
beIN Sports'a konuşan Yaman'ın açıklamaları şöyle:
'Türkiye'nin başı sağ olsun. Bulunduğumuz durum içler acısı. Birçok ekip müdahaleye devam ediyor. Enkaz altındakileri kurtarmanın mücadelesindeyiz. Yardımlar ulaştı. İhtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Yiyecek-içecek sıkıntımız yok ama çadır ve konteyner ihtiyacımız var. 5 gündür kulübe gitmemiştim. Şu an kulüpten dönüyorum. Kulübümüz de içler acısı. Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz.'
beIN Sports'a konuşan Yaman'ın açıklamaları şöyle:
'Türkiye'nin başı sağ olsun. Bulunduğumuz durum içler acısı. Birçok ekip müdahaleye devam ediyor. Enkaz altındakileri kurtarmanın mücadelesindeyiz. Yardımlar ulaştı. İhtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Yiyecek-içecek sıkıntımız yok ama çadır ve konteyner ihtiyacımız var. 5 gündür kulübe gitmemiştim. Şu an kulüpten dönüyorum. Kulübümüz de içler acısı. Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz.'
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