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98 saat sonra sağ kurtarıldı: 'İğne mi o acır mı' diye sorması duygulandırdı

Hatay’ın merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi, Gündüz Caddesi üzerinde yerle bir olan Bakırcı Apartmanı’ndan 98 saat sonra sağ kurtarılan 7 yaşındaki kız çocuğunun kendisine damar yolu açmak isteyen UMKE görevlisine "İğne mi o? Acır mı?" diye sorması kurtarma ekiplerini hem güldürdü, hem de ağlattı.

Ekleme: 10.02.2023 - 11:51 Güncelleme: 10.02.2023 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
98 saat sonra sağ kurtarıldı: 'İğne mi o acır mı' diye sorması duygulandırdı
Türkiye'nin doğusundaki 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin 98. saatinde arama kurtarma ekipleri bir inanılmazı daha gerçekleştirdi. Dün gece sabaha karşı Bakırcı Apartmanında küçük bir kız çocuğunun sesini alan ekipler bu bölgeye yoğunlaştı.

Kurtarma ekiplerinin sorularına kız çocuğu Arapça cevaplar verince anlaşabilmek için enkaza Arapça bilen bir kişi çıkarıldı. İsminin Tec Muhammed El Halef olduğunu ve evin salon kısmında olduğunu anlatan küçük kız çocuğu arama kurtarma ekiplerini de yönlendirdi.

98 saat sonra sağ kurtarıldı: 'İğne mi o acır mı' diye sorması duygulandırdı

Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmasının ardından kurtarma ekipleri 7 yaşındaki Tec'in bulunduğu bölgeye indi ve küçük kızı 98 saat sonra dışarıya canlı olarak çıkardı.

Tec'in ilk sözleri kendisine susayıp acıktığını soran kurtarma görevlisine 'evet' demek oldu.

98 saat sonra sağ kurtarıldı: 'İğne mi o acır mı' diye sorması duygulandırdı

Daha sonra kendisine susuzluğunu ve açlığını giderecek bir ilaç vereceğini belirten UMKE görevlisine ne ilacı diye soran küçük kız damar yolu açmak isteyen görevliye de 'Ne o ? İğne mi? Acır mı?' şeklinde sorular yöneltmesi kurtarma ekiplerini bir yandan güldürürken bir yandan da duygulandırdı.

Kurtarma ekiplerinin elleri üzerinde sedyede bağlı şekilde enkazdan çıkarılıp aşağıya indirilen 7 yaşındaki Tec 112 ambulansına konulup hastaneye kaldırıldı.

98 saat sonra sağ kurtarıldı: 'İğne mi o acır mı' diye sorması duygulandırdı
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