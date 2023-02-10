3 yaşındaki Yunus Efe ile 8 yaşındaki Halil Sami kardeşler kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 3 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki peş peşe gelen iki şiddetli deprem nedeniyle 10 ilde binlerce bina yıkıldı, on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. En çok kayıp veren illerden biri de depremin merkezi Kahramanmaraş...Bölgeden çok fazla acı haber gelse de hala sevindiren gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.Kahramanmaraş Merkez'de yer alan Gonca Apartmanı enkazından Halil Sami Kulotu (8) ve Yunus Efe Kulotu (3) adlı iki kardeş, Bayrampaşa Belediye Arama Kurtarma ekibi (BAYRAK) tarafından enkaz altıdan çıkartıldı.