3-4 metre kayan levha uydudan böyle görüntülendi: 'Dünyanın yüzeyinde fay hattı kopması'

Fay hattı olarak işaretlenen çizginin üzerindeki binalar ve yollarda hasar görüldüğüne dikkat çekildi.Doglioni, depremlerin yaşandığı noktaya işaret ederek, 'Dolayısıyla bu noktada onlarca yıldır süren bir enerji birikimi söz konusu. Bu nokta, daha fazla bu enerjiyi tutabilecek durumda olmadığı için ve Anadolu levhası güneybatı yönünde ilerlerken bu taraf bloke olunca buradaki enerji bir noktada açığa çıkıyor.' diye konuştu.Anadolu levhasının bu depremlerle 3 metre kaydığı değerlendirmesi hatırlatılan Doglioni, bunun ilk tahminleri olduğunu ve artabileceğini vurguladı.Doglioni, şöyle devam etti:İtalya'da 2016'da yaşanan Amatrice depremini hatırlatan Doglioni, 'O depremde kayma 2 metrenin üzerindeydi ama büyüklük 6,5 idi. Burada çok daha güçlü bir enerjiden söz ediyoruz. 2016'da İtalya'da meydana gelen depreme göre 130 kat daha büyük bir enerji var burada.' yorumunu yaptı.Kahramanmaraş merkezli depremlerle bölgede büyük bir enerji salınımı olmasının ardından aynı yerde yine büyük bir depremin gerçekleşme ihtimaliyle ilgili soru üzerine Doglioni, şunları söyledi:'Buna yanıt vermemiz mümkün değil çünkü bizim için her deprem, bir deney niteliğindedir. Depremleri ölçmek ve derecelendirmekte kullandığımız mevcut zaman aralığı, olup biteni anlamamıza yardımcı olacak sismometrik bir ağa ve GPS verilerine sahip olduğumuz son 80 hatta belki yalnızca 40 yıldır yararlandığımız bir araç diyebilirim.Ve bu hareketler bağlamında yeryüzünün bu enerji salınımı ve bunun sonucunda meydana gelen gerek yatay gerekse dikey deformasyon hakkında kesin bilgi sahibi olmamızı sağlayan uydu verilerini ancak son 15-20 yıldır elde edebiliyoruz.'İtalyan uzman, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve kendilerinin 7,8 olarak kaydettiği ilk depremde neredeyse 2G'ye varan bir ivme ölçüldüğüne dikkati çekerek, '2G, yer çekimi ivmesinin 2 katı anlamına geliyor ve bu olağanüstü büyüklükte bir ivme.Her şeyden önce 7,8 neredeyse karada kaydettiğimiz en büyük depreme yakın bir değer. Denizde ise 1960'ta Şili'de kaydedilen en büyük deprem olan 9-9,5 şiddetine ulaşan depremler yaşandı.' diye konuştu.Büyük Marmara depremini hatırlatan Doglioni, 'Depremler, etrafı oldukça açık ve zaten kırılgan nitelikteki bölgelerin yakınında meydana geldiklerinde, bugünlerde şahit olduğumuz ve geçmişte başka bölgelerde de meydana gelenlere benzer trajik olaylara yol açabilir.1999 İzmit depreminde yaklaşık 17 bin kişi hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla bu son olayda da hayatını kaybedenlerin sayısının ne yazık ki artacağı kaçınılmaz bir gerçek.' yorumunu yaptı.Araştırmacıların bir sonraki depreme hazır olmak için deprem sırasında neler olduğunu incelemelerine ve anlamalarına yardımcı olacak fazla araca sahip bulunmaları gerektiğinin altını çizen Doglioni, depremlerin merkezinde sarsıntılara dayanacak evlerin de inşasının gerektiğini vurguladı.INGV Başkanı Doglioni, şunları kaydetti:'Türkiye'de depreme karşı doğru bir bina yenileme kampanyası başladı. İtalya'da da buna ihtiyacımız var ve maalesef bu, onlarca yıl alıyor çünkü bu konuda bir kültür eksikliği var. Sadece deprem olduğu zaman bunun hakkında konuşuluyor, sonra unutuluyor.Bunun yerine bir sonraki deprem olduğunda hazır olmak için deprem yokken çalışmak zorundayız. Şimdi burada iki deprem oldu, biri 7,8 ve diğeri 7,5. Başka bir deprem olur mu bilemeyiz, genelde 2 tane olur ama doğa bazen bizi şaşırtıyor. Bu nedenle başka bir deprem olabileceğini göz ardı edemeyiz.'ABD'de deprem uzmanları, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin yüzeye çok yakın meydana gelmesi ve fayın türü nedeniyle oldukça şiddetli olduğunu söyledi.ABD'nin en tanınmış sismologlarından 'Deprem Kadın' lakaplı, California'dan Dr. Lucy Jones ve tektonik hareketler uzmanı Georgia Üniversitesi Skidaway Oşinografi Enstitüsü Direktörü Profesör Clark Alexander, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.Doğu Anadolu fay hattının, California'daki San Andreas fay hattına çok benzeyen, 'doğrultu atımlı' dikey bir fay hattı olduğunu belirten Jones, 'Bu da sarsıntının insanlara çok yakın şekilde Dünya yüzeyinin yakınına kadar salındığı, yani insanların, diğer birçok deprem türünden çok, sarsıntının kaynağına daha yakın konumlandığı anlamına gelir ve bu nedenle tam fay boyunca, gerçekten çok yüksek seviyelerde sallanma görebilirsiniz.' dedi.ABD merkezli Maxar, dün Türkiye'de 10 kentteki yıkımı neden olan iki deprem sonrasındaki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu.. Hava durumu ve bulutlar nedeniyle net görüntülerin elde edilemediği ancak yeni görüntüler geldikçe paylaşımların süreceği bildirildi.Gaziantep'te yıkılan binaların görüntülerin gündemine taşıyan CNN International enkaz görüntüleri arasında arama kurtarma çalışmalarının da görüntülendiğini bildirdi.Haberde, 'Normalde bankların ve dükkanların olduğu yemyeşil bir yeşil alan olan kasabanın 'Büyük Bahçesi', artık muhtemelen hayatta kalanları ve acil durum ekiplerini barındırmak için çadırlarla dolu.' olduğuna dikkat çekildi.Haberde bölgede çok sayıda aracın da göründüğünü ve Nurdağı'nın çevresinde ayakta kalan yapıların olduğuna dikkat çekildi. Bölgede hükümet binası yakınlarına çok sayıda çadır kurulduğu da uydu görüntülerine yansıdı. 'Türkiye ve Suriye'deki afet bu yüzyılın en ölümcül afetlerinden biri' diyen New York Times, iki ülkedeki can kaybının 8 bine yaklaştığını yazdı.