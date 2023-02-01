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Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi

Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine binlerce TIR dolusu silah gönderen ABD'den Türkiye'ye tuhaf bir suçlama geldi. Amerikalı Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'nin "vefasız bir müttefik" olduğunu iddia ederek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmemesi durumunda, Ankara'ya F-16 satışına onaylamayacağını söyledi.

Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Ekleme: 1.02.2023 - 11:34 Güncelleme: 1.02.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Amerikalı Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Washington'da Al Monitör'ün düzenlediği bir panelde konuştu.
Demokrat Partili Van Hollen, 'Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamadan F-16 satışına onay verilecek bir senaryo yok. Eğer İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini kabul etmezse, Türkiye'ye F-16 satılmayacak' ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Terör örgütlerini açık açık destekleyen, Patriotları vermeyip S-400 alımı sebebiyle Ankara'ya ambargo uygulayıp F-35 projesinden atan ABD'nin adımlarını görmezden gelen ve açıklamalarında Türkiye'nin 'vefasız bir müttefik' olduğunu iddia edeb Maryland Senatörü Van Hollen, Kongre içinde de F-16 konusunda çoğunluğun benzer bir görüşte olduğunu dile getirdi:

'Senato'da bu yönde bir fikir birliği olduğunu düşünüyorum. Başkan Joe Biden'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadan F-16 satışına izin vermesi olasılığını düşük görüyorum. Böyle bir yetkisi var ama bu ortamda böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum.'

Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi

'YAPTIRIM DÜŞÜNÜLMELİ'

ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Van Hollen, 'AB ortaklarımızla daha fazla koordinasyon içinde çalışmalıyız. Eğer Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişini engellemeye devam ederse potansiyel olarak farklı türde yaptırımlar düşünmemiz gerekiyor' dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KORUMA ÇABASI

ABD'li siyasetçi Van Hollen, omurgasını PKK/YPG/PYD'nin oluşturduğu ve ABD'nin de destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik Türkiye'nin olası bir operasyonu durumunda da yaptırım uygulanması gerektiğini dile getirdi.
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