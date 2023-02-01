Sivas'ta feci kaza! Cenazeye giden araçta 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’dan Giresun’a bir yakınlarının cenazesine katılmak için giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil Sivas’ta kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken bir kişide yaralandı.

İstanbul'dan yola çıkan Salih Konukcu (68) idaresindeki otomobil, Sivas'ın Suşehri ilçesi yakınlarındaki Yemişli mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Salih Konukcu, Bilal Konukcu ve Muharrem Önsöz'ün hayatını kaybettiğini belirlerken araçta sıkışan Döndü Önsöz ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralı olan Döndü Önsöz Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.