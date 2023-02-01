  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin özellikle o tarihi seçti: Rusya'dan eş zamanlı büyük taarruz hazırlığı

Putin'in savaşın başladığı tarih olan 24 Şubat'ta Ukrayna'ya kuzey, güney ve doğudan eş zamanlı büyük bir saldırı planladığı iddia ediliyor.

Putin özellikle o tarihi seçti: Rusya'dan eş zamanlı büyük taarruz hazırlığı
Ekleme: 1.02.2023 - 16:21 Güncelleme: 1.02.2023 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Putin özellikle o tarihi seçti: Rusya'dan eş zamanlı büyük taarruz hazırlığı
Ukrayna'dan Putin'in savaşın başladığı tarih olan 24 Şubat'ta kuzey, güney ve doğudan eş zamanlı büyük bir saldırı planladığı uyarısı geldi.

Ukraynalı yetkili Oleksiy Danilov, savaşın en kanlı halinin 'henüz gelmediği' konusunda uyarıda bulunarak Şubat ayında çatışmaların 'maksimum düzeye' çıkacağını söyledi.

RUSYA TATBİKAT VE EĞİTİMLERLE 24 ŞUBAT'A HAZIRLANIYOR

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Putin'in 24 Şubat'ta ülkeye kuzey, güney ve doğudan eş zamanlı bir saldırı planladığını ve buna göre tatbikat ve eğitimler yapıldığını öne sürdü.

Rusya'nın, Belarus'un güneyinde, Kırım'ın kuzeyinde ve Donbass'ın doğusundaki kuvvetlerle Kiev'i kuşatarak büyük bir saldırı başlatması bekleniyor.

'HER ŞEYİN MASADA OLDUĞUNU ANLIYORUZ'

Danilov, Putin'in savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik üç ayaklı saldırısını başlatabileceğini söyleyerek 'Her şeyin masada olduğunu anlıyoruz' dedi.

Ukrayna'nın üst düzey generali Valery Zaluzhny da geçen ay Economist'e yaptığı açıklamada Rusya'nın doğudan, güneyden ve Belarus sınırından saldırı hazırlığı için 200 bin yeni askeri eğittiğini söylemişti.

PUTİN BİR SENE ÖNCE OPERASYONU BAŞLATTIĞINI DUYURMUŞTU

Putin, 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan “Ukrayna'da özel askeri operasyon” başlattıklarını duyurmuştu.

Öte yandan Almanya, ABD ve İngiltere'den Ukrayna'ya yapılması planlanan askeri teçhizat yardımının gelmesi aylar alacak.

GEÇ GELEN YARDIM UKRAYNA'YI ZORA SOKACAK

Pentagon geçtiğimiz günlerde “M1 Abrams tanklarının Ukrayna'ya tedariki aylar alacak” açıklamasını yapmıştı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Leopard 2 tanklarının Mart sonu veya Nisan başına kadar hazır olmayacağını söyledi.

Uzmanlara göre bu süreç, Moskova'nın beklenen taarruz emrine kadar Ukrayna'yı yüksek teknolojili silahlardan yoksun bırakabilir.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu