Putin özellikle o tarihi seçti: Rusya'dan eş zamanlı büyük taarruz hazırlığı

Ukrayna'dan Putin'in savaşın başladığı tarih olan 24 Şubat'ta kuzey, güney ve doğudan eş zamanlı büyük bir saldırı planladığı uyarısı geldi.Ukraynalı yetkili Oleksiy Danilov, savaşın en kanlı halinin 'henüz gelmediği' konusunda uyarıda bulunarak Şubat ayında çatışmaların 'maksimum düzeye' çıkacağını söyledi.Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Putin'in 24 Şubat'ta ülkeye kuzey, güney ve doğudan eş zamanlı bir saldırı planladığını ve buna göre tatbikat ve eğitimler yapıldığını öne sürdü.Rusya'nın, Belarus'un güneyinde, Kırım'ın kuzeyinde ve Donbass'ın doğusundaki kuvvetlerle Kiev'i kuşatarak büyük bir saldırı başlatması bekleniyor.Danilov, Putin'in savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik üç ayaklı saldırısını başlatabileceğini söyleyerek 'Her şeyin masada olduğunu anlıyoruz' dedi.Ukrayna'nın üst düzey generali Valery Zaluzhny da geçen ay Economist'e yaptığı açıklamada Rusya'nın doğudan, güneyden ve Belarus sınırından saldırı hazırlığı için 200 bin yeni askeri eğittiğini söylemişti.Putin, 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan “Ukrayna'da özel askeri operasyon” başlattıklarını duyurmuştu.Öte yandan Almanya, ABD ve İngiltere'den Ukrayna'ya yapılması planlanan askeri teçhizat yardımının gelmesi aylar alacak.Pentagon geçtiğimiz günlerde “M1 Abrams tanklarının Ukrayna'ya tedariki aylar alacak” açıklamasını yapmıştı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Leopard 2 tanklarının Mart sonu veya Nisan başına kadar hazır olmayacağını söyledi.Uzmanlara göre bu süreç, Moskova'nın beklenen taarruz emrine kadar Ukrayna'yı yüksek teknolojili silahlardan yoksun bırakabilir.