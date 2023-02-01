Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici son yolculuğuna uğurlandı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Katılımcılara teşekkür eden Mustafa Destici, babasının Kur'an okuyup namazını kıldıktan sonra ruhunu teslim ettiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici dün Eskişehir'de hayatını kaybetti.
Destici kalbine yenik düştü.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Babaya veda
89 yaşında hayatını kaybeden baba Destici son yolculuğuna uğurlandı.
Eskişehir'de düzenlenen cenaze törenine çok sayıda siyasetçi ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından katılımcılara hitap eden Mustafa Destici, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
'Kur'an'ını okuyup namazını kılıp ruhunu teslim etti'
Destici, 'Babamı 50 yıldır tanıyorum ilçemizde de şehrimizde de türkiyede tanıyan pekçok kardeşimiz var. Biz babamızın bir yanlış içinde olduğunu hiç görmedik.Babam tam istikamet üzeri emrolunduğu gibi bir hayat yaşadı onun için müsterihim. Dün hastalığı çekmeden Kur'an'ını okuyup namazını kılıp annemle birlikte daha son uzanıp ruhu teslim etti' diye konuştu.
Destici kalbine yenik düştü.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Babaya veda
89 yaşında hayatını kaybeden baba Destici son yolculuğuna uğurlandı.
Eskişehir'de düzenlenen cenaze törenine çok sayıda siyasetçi ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından katılımcılara hitap eden Mustafa Destici, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
'Kur'an'ını okuyup namazını kılıp ruhunu teslim etti'
Destici, 'Babamı 50 yıldır tanıyorum ilçemizde de şehrimizde de türkiyede tanıyan pekçok kardeşimiz var. Biz babamızın bir yanlış içinde olduğunu hiç görmedik.Babam tam istikamet üzeri emrolunduğu gibi bir hayat yaşadı onun için müsterihim. Dün hastalığı çekmeden Kur'an'ını okuyup namazını kılıp annemle birlikte daha son uzanıp ruhu teslim etti' diye konuştu.
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