Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.Yağışların Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük HAVA DURUMU raporuna göre kar yağışı yarın sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Cuma günü ise soğuk ve yağışlı hava batıda etkili olacak. Cumartesi günü yeniden çok sayıda kentte kar yağışı bekleniyor.Pazar günü İstanbul'da yeniden karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlıKIRKLARELİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Afyonkarahisar ve Kütahya ile Uşak'ın doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıİZMİR °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluKÜTAHYA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMUĞLA °C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta ve Antalya'nın doğu, Burdur'un kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Hatay, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.ADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıANTALYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak yağışlıHATAY °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKONYA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıZONGULDAK °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıSAMSUN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Hakkari ile Malatya'nın doğu, Tunceli'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olması bekleniyor.ERZURUM °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıGAZİANTEP °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.SİİRT °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve aralıklı yağmurlu