  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,35 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar ülke genelinde çok sayıda ili beyaza bürüdü. İstanbul'da ise gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar bugünden sonra biraz ara verecek ancak pazar günü yeniden başlayacak. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Ekleme: 1.02.2023 - 10:10 Güncelleme: 1.02.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.


Yağışların Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük HAVA DURUMU raporuna göre kar yağışı yarın sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Cuma günü ise soğuk ve yağışlı hava batıda etkili olacak. Cumartesi günü yeniden çok sayıda kentte kar yağışı bekleniyor.


Pazar günü İstanbul'da yeniden karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu


İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlı


KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Afyonkarahisar ve Kütahya ile Uşak'ın doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta ve Antalya'nın doğu, Burdur'un kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Hatay, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Hakkari ile Malatya'nın doğu, Tunceli'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

SİİRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve aralıklı yağmurlu
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Akar: Misliyle karşılık veriliyor
CHP'liler kendilerini yalanladı: Önce polisi suçladılar, sonra özür dilediler
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Restorasyonu 12 yıl sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak
Avrupa'da korkunç gerçek ortaya çıktı: Son anda fark edildi ülke karıştı
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık
Kamu borç yapılandırılması teklifi komisyonda kabul edildi...
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun
Fransa'dan Ukrayna'ya obüs desteği: 12 adet daha gönderecekler
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!
Schengen vizesinde dijitalleşme teklifi AP'de kabul edildi...
Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya soruşturma başlatıldı
TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini ön şart olarak getirmeyin
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç Karadeniz'de üremeye başladı

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç Karadeniz'de üremeye başladı