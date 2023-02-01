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Beyaz Gazete
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj

Meral Akşener'in grup toplantısında kullandığı "Bu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez" ifadeleri, Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak değerlendirildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj
Ekleme: 1.02.2023 - 14:15 Güncelleme: 1.02.2023 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Akşener, burada partililere seslenirken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İyi Parti Lideri konuşmasında, seçimlere 112 gün kaldığını hatırlatarak kararlılık mesajı verdi.

Sandığın ufukta gözüktüğünü söyleyen Akşener, geri sayımın başladığını belirtti.

İçinde bulundukları mücadeleyi 'haramın karşısında, helalin mücadelesi' olarak nitelendiren Akşener, şöyle konuştu:

'Bu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez'
Bu mücadele; Batılın karşısında, hakkın mücadelesidir. Bu mücadele, haramın karşısında, helalin mücadelesidir. Bu mücadele, zulmün karşısında, istiklalin mücadelesidir.

Bu mücadele, istibdadın karşısında, hürriyetin mücadelesidir! Ve bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez!

Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez! Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez!

Biz, Millet İttifakı'nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk. İstibdat zincirlerini kırmak, umudu yaşatmak için kurduk. Türkiye'ye, hak ettiği istikbali sunmak için kurduk.

Kimse merak etmesin. Kazanana kadar da buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz! Sandık ufukta gözüktü. Geri sayım başladı.

'Sözleri Kılıçdaroğlu'na mesaj'
Akşener'in salonda büyük alkış alan bu sözleri, daha sonra sosyal medyada da paylaşılarak yayıldı.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde attığı her adımla cumhurbaşkanlığı adaylığı için ısrarını sürdürüyor.

Akşener'in ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklediği biliniyor.

Dolayısıyla İyi Parti Genel Başkanı'nın konuşmasının, Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir mesaj olduğu yorumlarına neden oldu.
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