İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?

Geçtiğimiz haftalarda Sıkı Yön Partisi'ni lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından NATO üyeliği sekteye uğrayan İsveç bir çıkış yolu arıyor.'İfade özgürlüğü' adı altında yapılan bu alçak eylem sonrası her ne kadar mevcut hükümet bu yapılanı tasvip etmediğini söylese de hem terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç sokakalarında skandal eylemlere imza atması hem de hükümetin bunlara hiçbir yaptırımının olmaması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı.İsveç gazetesi Expressen'de ise dikkat çeken bir habere yer verildi. "Türkiye, İsveç'i engellemeye devam ederse ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" denilen haberde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Senatör Chris Van Hollen'ın açıklamalarına yer verildi.Yunan lobisine de yakınlığı ile bilinen Van Hollen, Türkiye'nin NATO onayı olmazsa F-16 satışının da olmayacağını ifade etti.Nitekim Yunan gazetelerinin de manşetinde bu sabah bu habere yer veriliyor. Haberde Van Hollen'ın "İsveç ve Finlandiya'yı kabul etmeyen Türkiye'ye F-16'lar verilmeyecek. Yönetim şimdi resmi bir bildirim gönderseydi, ret kararı masaya yatırılacaktı" ifadelerine yer verdi.Senatör konuşmasının devamında ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlikte Türkiye'ye yeni yaptırımlar getirmeyi düşünmesi gerektiğini savundu.Aynı zamandan Yunan gazetesinin iddialarına göre Senato'nun çoğunluğu da bu kararı onaylıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen açıklamada ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söylemişti.İsveç basınının bunu gündeme getirmesi ise akıllara Yunanistan'ı getirdi. Nitekim Atina hükümeti aylardır herhangi bir sorunda Türkiye'yi ABD'ye şikayet ediyor ve Türkiye'ye F-16 satışının yapılmaması için umutlarını Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'e bağlıyor.