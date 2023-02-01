  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,35 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç'te sular durulmuyor. Aşırı ırkçı Rasmus Paludan'ın alçak saldırısının ardından Türkiye'den veto yiyen İsveç'te basın, Yunanistan'ın izinden gidiyor. Bir İsveç gazetesi Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Chris Van Hollen'ın "Türkiye NATO onayı vermezse F-16 satışı onaylanmaz" sözlerine yer vererek "NATO onayı gelmezse Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir" yorumunda bulundu.

İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Ekleme: 1.02.2023 - 10:08 Güncelleme: 1.02.2023 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Geçtiğimiz haftalarda Sıkı Yön Partisi'ni lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından NATO üyeliği sekteye uğrayan İsveç bir çıkış yolu arıyor.

'İfade özgürlüğü' adı altında yapılan bu alçak eylem sonrası her ne kadar mevcut hükümet bu yapılanı tasvip etmediğini söylese de hem terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç sokakalarında skandal eylemlere imza atması hem de hükümetin bunlara hiçbir yaptırımının olmaması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı.

İsveç gazetesi Expressen'de ise dikkat çeken bir habere yer verildi. "Türkiye, İsveç'i engellemeye devam ederse ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" denilen haberde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Senatör Chris Van Hollen'ın açıklamalarına yer verildi.

Yunan lobisine de yakınlığı ile bilinen Van Hollen, Türkiye'nin NATO onayı olmazsa F-16 satışının da olmayacağını ifade etti.

Nitekim Yunan gazetelerinin de manşetinde bu sabah bu habere yer veriliyor. Haberde Van Hollen'ın "İsveç ve Finlandiya'yı kabul etmeyen Türkiye'ye F-16'lar verilmeyecek. Yönetim şimdi resmi bir bildirim gönderseydi, ret kararı masaya yatırılacaktı" ifadelerine yer verdi.

Senatör konuşmasının devamında ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlikte Türkiye'ye yeni yaptırımlar getirmeyi düşünmesi gerektiğini savundu.

Aynı zamandan Yunan gazetesinin iddialarına göre Senato'nun çoğunluğu da bu kararı onaylıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen açıklamada ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söylemişti.

İsveç basınının bunu gündeme getirmesi ise akıllara Yunanistan'ı getirdi. Nitekim Atina hükümeti aylardır herhangi bir sorunda Türkiye'yi ABD'ye şikayet ediyor ve Türkiye'ye F-16 satışının yapılmaması için umutlarını Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'e bağlıyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Akar: Misliyle karşılık veriliyor
CHP'liler kendilerini yalanladı: Önce polisi suçladılar, sonra özür dilediler
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Restorasyonu 12 yıl sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak
Avrupa'da korkunç gerçek ortaya çıktı: Son anda fark edildi ülke karıştı
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık
Kamu borç yapılandırılması teklifi komisyonda kabul edildi...
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun
Fransa'dan Ukrayna'ya obüs desteği: 12 adet daha gönderecekler
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!
Schengen vizesinde dijitalleşme teklifi AP'de kabul edildi...
Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya soruşturma başlatıldı
TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini ön şart olarak getirmeyin
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç Karadeniz'de üremeye başladı

Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeç Karadeniz'de üremeye başladı