İstanbul Havalimanı için 'Dünyanın en iyisidir' diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi

Türkiye'nin ödüllere doymayan, Avrupa ve dünyaya damga vuran mega projesi İGA İstanbul Havalimanı, övgüler toplamaya devam ediyor. Ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yolcu sayısı bakımından da son yıllarda Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.Say, paylaşımında, 'Evet. Adı 'İstanbul Atatürk Havalimanı' olsa mutlu olurdum. İzlenimlerim baabında eklemek isterim. Kızmayın; Dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, bir çok açıdan. THY'de en iyi havayoludur. Açık ara hem de. Her açıdan.Havaalanlarını karşılaştırırken, sadece havaalanı karşılaştıralım. Başka bir şey değil! Yolcular için, çalışanlar için, ekipler için, ferahlık,imkanlar, lounge, kabin, yer hizmetleri bir de 'büyük havaalanları' olarak karşılaştırmak lazım Küçük havaalanı ile büyüğü kıyaslayamayız.Bazı havaalanlarında (ABD-Almanya dahil) bavulu gelmesi saatler sürüyor. Kimisinde pasaport kontrol saatler sürüyor. İstanbul hepsinden hızlı. (Uçağın taksi mesafesi evet fazla, ama buna bir çözüm bulunuyor diye biliyorum) Büyük havaalanlarında gate uzaklığı bizden daha fazla.' ifadelerini kullandı.Ünlü piyanist Fazıl Say, paylaşımından kısa bir süre sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edilldi. İşte o paylaşımlardan bazıları...'Hocam ne kadar el ayak çekseniz de gündem kara delik gibi içine çekiyor sizi. Elbette yapılan işlere yollara vs. itiraz yok. Sıkıntı finansman sonucu ve teknik eksiklikler !? Dünyanın en iyi havaalanları yolları köprüleri bize gurur verir ama ekonomiye zararı ? Bilet fiyatları?''Bu twiti 15 Mayıs'tan sonra yazabilirdiniz ama şimdi yazmayı tercih ettiniz! Ayrıca İstanbul Havalimanı aşırı pahalı işletmeleriyle meşhur ve sadece VIP insanların yürümediği uzun geçiş yolları var. Pilotların bile söylediği kalkış iniş problemleri var.''Şirin ve objektif görünme çabaları olarak değerlendiriyorum. Özel hastaneler olmasa şimdi sen şehir hastanelerine de gider bir güzel överdin''Fazıl abim boşver bu siyaset işlerini de akşama Galatasaray'a bir voodooo büyüsü yap zirveye yaklaşalım sen anlarsın böyle karanlık işlerden sanatçı adamsın sonuçta abim''Akp iktidarı sona geldi..sen iktidara methiyeler düzüyorsun.. kiraz çiçeği mevsiminde git japonya ya hava çarpmış sanırım'