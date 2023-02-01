HDP'li Buldan: Cumhurbaşkanı adayımızı Şubat'ın ilk haftası açıklayabiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Bu kapsamda partilerin çalışmaları da hız kazanırken, muhalefet kanadında ise aday belirsizliği sürüyor.Sık sık bir araya gelen 6'lı masa liderleri, son olarak 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Ortak adayın ise toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.Bir türlü aday belirleyemeyen, iç çekişme ve itirazlarla bugüne kadar gelen 6'lı masada aday konusunun duyurdukları tarihte de netleşmeme ihtimali olduğunu aktaran Ali Babacan cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirleme niyetinde olduğunu ancak bunun bir hafta ya da 10 gün uzayabileceğini belirtti.Öte yandan gözler Emek ve Özgürlük İttifakı'na çevrildi.Aday belirsizliğine ilişkin açıklama, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.Pervin Buldan, adaylarını Millet İttifakı'ndan önce açıklayacaklarını belirterek, '13 Şubat öncesi açıklarız. Muhtemelen şubat ayının ilk haftası olur.' ifadelerini kullandı.