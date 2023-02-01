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Halkbank çöktü mü? Halkbank uygulamasına giriş yapamıyorum! Halkbank ne zaman düzelir?

Halkbank erişim sorunu mu var? Bazı Halkbank kullanıcıları Halkbank uygulaması ve İnternet şubesine giriş yapamadıklarını paylaştı.Peki Halkbank çöktü mü? Halkbank internet şubesine neden giriş yapılamıyor? İşte Halkbank düzeldi mi sorusunun cevabı...

Ekleme: 1.02.2023 - 10:42 Güncelleme: 1.02.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Halkbank çöktü mü? Halkbank uygulamasına giriş yapamıyorum! Halkbank ne zaman düzelir?Halkbank çöktü mü? sorusu merak ediliyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı HalkBank'ın internet uygulamalarında sorun olduğunu paylaştı. 

HALKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

1 Şubat sabah saatlerinde Halkbank uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşamasının ardından Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 1 Şubat Halkbank mobil neden açılmıyor? sorularını araştırdı. Peki, Halkbank düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 1 Şubat Halkbank mobil neden açılmıyor? Detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz...

HALK BANK DÜZELDİ Mİ?

1 Şubat günü Halk Bank mobil uygulamasında meydana gelen teknik arıza henüz düzelmedi.

Halk Bank ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Downdetector'e göre kullanıcıların son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler şöyle:

Halkbank çöktü mü? Halkbank uygulamasına giriş yapamıyorum! Halkbank ne zaman düzelir?

Öte yandan HalkBank'ın mobil uygulamasına girenler şu uyarı ile karşılaştı...

Halkbank çöktü mü? Halkbank uygulamasına giriş yapamıyorum! Halkbank ne zaman düzelir?



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