Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine kısa bir süre kala henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamayan 6'lı masa, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.Millet İttifakı'nın açıkladığı Ortak Mutabakat Metni'ni eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef alarak, 'Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı?' ifadelerini kullandı.Gültekin Uysal ise Ümit Özdağ'ın bu sözleri hakaret dolu bir paylaşımla yanıt verdi.Uysal paylaşımında, 'Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!' ifadelerini kullandı.Uysal'ın paylaşımındaki ''Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi'' ifadesi büyük tepki çekti. İkili arasındaki tartışma Uysal'ın paylaşımını silmesiyle son buldu.