Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri açıklandı: Türkiye de listede
Seyahat sitesi Big 7 Travel, 2023 yılının sosyal medyada en popüler olan fotoğraf noktalarını açıkladı. Instagram hashtag'lerine ve TikTok izlenmelerine göre belirlenen listede İstanbul da yer aldı. İşte fotoğraf çekilmeye en uygun destinasyonlar...
Milano - İtalya
Instagram: 22,058,065 TikTok: 97,000,000,000
Londra - İngiltere
Instagram: 154,408,703 TikTok: 54,200,000,000
Paris - Fransa
Instagram: 134,627,924 TikTok: 47,900,000,000
İstanbul - Türkiye
Instagram: 120,501,355 TikTok: 44,100,000,000
New York - ABD
Instagram: 118,054,808 TikTok: 39,600,000,000
Nepal
Instagram: 8,242,282 TikTok: 31,500,000,000
Bali - Endonezya
Instagram: 67,469,684 TikTok: 24,000,000,000
Sri Lanka
Instagram: 13,524,733 TikTok: 16,400,000,000
Sidney - Avustralya
Instagram: 35,638,423 TikTok: 15,100,000,000
Bakü- Azerbaycan
Instagram: 32,179,767 TikTok: 13,200,000,000
Singapur
Instagram: 41,433,628 TikTok: 11,700,000,000
Tokyo - Japonya
Instagram: 60,313,038 TikTok: 11,000,000,000
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