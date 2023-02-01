Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Batı bize aferin diyecek' sözlerini sarf eden Babacan'a tepki: Yazıklar olsun

Altılı masanın mutabakat metnini yorumlayan Ali Babacan'ın "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Altılı masanın açıkladığı metinde HDP'ye ve FETÖ'ye selam verdiğini belirten Erdoğan, "Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın?" ifadelerini kullandı.

Henüz adayını belirleyemeyen altılı masa önceki gün 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuna duyurmuştu. Kayyum atamasının kaldırılacağı, FETÖ'cülere af çıkacağı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağı gibi vaadleri barındıran metni değerlendiren masanın üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tepki çeken ifadeler kullanıştı. Babacan'ın "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek." sözleri eleştirilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Babacanı ser bir dille eleştirdi.Altılı masanın açıkladığı metinde HDP'ye ve FETÖ'ye selam verdiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: "Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. HDP'ye selam veriyorlar. Kamudan uzaklaştırılan FETÖ'cülere ve PKK'lılara selam veriyor. Kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin güçlenmesini istemeyen Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın? Darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar."