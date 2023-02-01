  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Batı bize aferin diyecek' sözlerini sarf eden Babacan'a tepki: Yazıklar olsun

Altılı masanın mutabakat metnini yorumlayan Ali Babacan'ın "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Altılı masanın açıkladığı metinde HDP'ye ve FETÖ'ye selam verdiğini belirten Erdoğan, "Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Batı bize aferin diyecek' sözlerini sarf eden Babacan'a tepki: Yazıklar olsun
Ekleme: 1.02.2023 - 13:15 Güncelleme: 1.02.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Batı bize aferin diyecek' sözlerini sarf eden Babacan'a tepki: Yazıklar olsun
Henüz adayını belirleyemeyen altılı masa önceki gün 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuna duyurmuştu. Kayyum atamasının kaldırılacağı, FETÖ'cülere af çıkacağı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağı gibi vaadleri barındıran metni değerlendiren masanın üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tepki çeken ifadeler kullanıştı. Babacan'ın "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek." sözleri eleştirilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Babacanı ser bir dille eleştirdi.

"SEN BATI'NIN 'AFERİN' DEMESİNE MUHTAÇ MISIN?"

Altılı masanın açıkladığı metinde HDP'ye ve FETÖ'ye selam verdiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: "Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. HDP'ye selam veriyorlar. Kamudan uzaklaştırılan FETÖ'cülere ve PKK'lılara selam veriyor. Kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin güçlenmesini istemeyen Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın? Darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu