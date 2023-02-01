Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: İstanbul yolu kapandı

Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza oldu, İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.