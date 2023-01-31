Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...‘Cumhurbaşkanı tekrar aday olamaz' söylemleri hakkında konuşan Osman Gökçek, “Böyle bir şeyin söz konusu olabilmesi mümkün değil. Daha önceki yıllarda da Kılıçdaroğlu'na bu soruyu soruyorlar. Kılıçdaroğlu'da bu sorunun karşılığı olarak, cumhurbaşkanının böyle bir engeli olmadığını söylüyor. Ama bugün ne hikmetse tam tersi bir metne imza atıyor. Zaten, dün söylediklerini bugün kabul etmedikleri bir çok konu var. şeklinde konuştu.KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINI ‘TARTIŞMAYACAĞINI' SÖYLEMİŞTİ!Kılıçdaroğlu'unun 'Erdoğan'ın adaylığını tartışmayacağım' söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Bugün altılı masada oturdular, fikirler değişti. ‘ne yapalım ne edelim' diye düşündüler. Bu sefer cumhurbaşkanının bundan dolayı aday olamayacağı noktasında bir şey atalım ortaya, bunun üzerinden bir şekilde topluma etki edelim istiyorlar. Bunun sebebi şu, artık görüyorlar ki anketlerde çok ciddi gerilemeler başladı. CHP, İYİ Parti olsun özellikle Saadet Partisi'nin eridiğini çok net olarak görebiliyoruz. Bu konular artık gündeme gelmeye başladıktan sonra mecburen bu tür saçma sapan gündemlerle Türkiye'yi meşgul ederek, sanki cumhurbaşkanının seçilmesi durumunda legal olmayacağı şeklinde bir alt yapı yapmaya çalışıyorlar. Aslında bunu çok iyi araştırmak lazım. Belki yarın seçimi kaybettikleri dönemin içerisinde Türkiye'de, ‘aslında cumhurbaşkanının seçilmemesi lazımdı' diyerek ortalığı karıştırmak adına da bu hareketleri yapıyor olabilirler. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım.” dedi.ALTI LİDERİN NE OLDUKLARI BELLİ DEĞİL!Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği önerisi hakkında konuşan Gökçek, “Burada diyor ki, ‘Ayrıca Cumhur İttifakı'nın TBMM'ye sunduğu başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği önerisi, başörtülü kadının ‘dini inancını sorgulayan şekilde kaleme alınmıştır. Başörtülü kadını korur gibi yapan bu madde aslında tam tersi sonuçlar doğuracak niteliktedir.' Allah aşkına Saadet Parti'lilere sesleniyorum. Siz, ne zamandan beri başörtü ile ilgili kanunun anayasaya gireceği noktada karşı çıkar hale geldiniz? Bunun milli görüş ile ne alakası var? Şimdi İYİ Parti'lilere sesleniyorum. Bu başörtüye düşman olmak değildir de nedir? Hani nerede sizin samimiyetiniz? Siz, CHP'nin gemisine binmişsiniz, onun dediklerini tekrarlayan bir papağan misali hareketler içerisine giriyorsunuz. Ahmet Davutoğlu'nu bu işin içine koymayalım. Ahmet Davutoğlu Ak Parti'de siyaset yapmış bir kişi olarak ‘ben sağcı değilim' dedi. Bunun ne olduğu belli değil. Sağcı mı solcu mu çok afedersiniz futbolcu mu ne olduğu belli olmayan bir kişi zaten. Ali Babacan deseniz, dünün AK Partilisi, bugün SİHA'lara ve İHA'lara karşı çıkan, 'Türklük' ifadesinin kaldırılmasını söyleyen bir kişi onunda ne yaptığı belli değil. Peki Saadet Partililer rahmetli Erbakan hocam hayatta olsaydı, sizin başörtü ile ilgili, anayasaya değişiklik önergesiyle ilgili bu maddeye karşı çıktığınızı görseydi ne derdi? Bunu destekleyebilmesi mümkün müdür rahmetli Erbakan hocamın?” şeklinde konuştu.MİLLİ GAZETE YAZARINDAN KARAMOLLAOĞLU'NA TEPKİ!Mustafa Haznedar'ın Temel Karamollaoğlu'na yönelik yazısı hakkında konuşan Osman Gökçek, 'Mustafa Haznedar'dan bir tepki var. Aslında çok manidar bir yazı yazıyor. ‘Bir davadan kopmak büyük bir vebaldir. Layık olmadığı halde bir davaya lider olmaya kalkmak ta büyük bir ihanettir. Hepsinden daha tehlikelisi ise davanın lideri olduktan sonra davayı çizgisinden saptırıp, başkalaşmaktır. Bir dava her şeyi kaldırır ama bunu kaldıramaz' diyor. Artık milli görüşçülerin de böyle bir tepkisi doğmaya başladı. Düşünebiliyor musunuz Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'ni destekler hale geldi. Saadet Partisi, başörtü ile ilgili anayasa değişikliğine karşı çıkar hale geldi. Bu Temel Bey'i anlamak mümkün değil. Bakın ayrıyetten bir kelime daha söylüyor, ‘Altılı masanın beşi aileyi koruma altına alacak yasa değişikliğine karşı çıkarak daha ilk sınavında Saadet'ten ayrıştılar. Bu da gösteriyor ki masa CHP zihniyetine hakimdir ve diğer partiler figürandır.' diyor. Milli görüşçüler CHP dışındaki partileri figüran olarak görmeye başladı. Allah'a hamd olsun bence bu çok olumlu bir gelişme.' dedi.HAKAN FİDAN NEDEN HEDEFTE?Özgür Özel'in, Hakan Fidan'ı hedef göstermesi hakkında konuşan Gökçek, “Bakın, ‘MİT'in başındaki kişi yani Hakan Fidan gidecek' diyor. Benim tanıdığım Hakan Fidan herhalde gelirseniz sizinle birlikte çalışacak bir kişi değil. Hakan Fidan'ın gitmesini niye istiyorlar? Hakan Fidan şuan için bir siyasetçi değil. Operasyonlar dursun diye mi istiyor mesela Özgür Özel, Hakan Fidan'ın gitmesini neden istiyor, buradan sormak istiyorum. Örnek veriyorum, Suriye'de, Libya'da, yurt dışında bizim aslan gibi MİT'imizin yapmış olduğu operasyonları yöneten bir kişi olduğu için onu durdurmak mı istiyorlar? Duran Kalkan, Mustafa Karasu gibi teröristbaşlarının biliyorsunuz son dönemlerde sürekli videoları ortaya çıkıyor. Bunların çıkartmış oldukları videolarda sürekli talimatlar veriliyor. Bu talimatlar doğrultusunda mı siz Hakan Fidan'ı istemiyorsunuz? İHA'ların ve SİHA'ların ortadan kaldırılmasını istiyorsunuz. Bunun için mi istiyorsunuz? Mesela siz MİT'in başına kendi adamınızı koyduğunuz zaman tıpkı CHP Genel Merkezi'nde yapmış olduğunuz gibi istihbarat teşkilatının arkasındaki Türk bayraklarını kaldırmak için mi Hakan Fidan'ın gitmesini istiyorsunuz? Bunun sebebi nedir? Türkiye Cumhuriyeti teröristlere karşı hangi operasyonu yapıyorsa, bunlar bu operasyonlarla ilgili bir şekilde dolaylı, dolaysız buna karşı olduklarını belli ediyorlar.” ifadelerini kullandı.6'LI MASA YAPMAYA DEĞİL YIKMAYA GELİYOR!6'lı masanın seçim vaatleri hakkında konuşan Osman Gökçek, “Diyor ki, '15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.' Benim bu metni okuduğum zaman aklıma gelen tek şey, FETÖ terör örgütünün içeride bulunan mensuplarını dışarı çıkartacakları. Allah aşkına hiç bir şey kalmadı da şuan da göreve geldiğinizde neden bu kişilere ümit vermeye kalkıyorlar? FETÖ terör örgütünü destekleyenlerin de oyunu alabilmek ve daha sonra hükümette yarın söz sahibi olurlarsa bunları da çıkartarak bir mükafakat vereceklerini söylemek istiyorlar” dedi.Sözlerini sürdüren Gökçek, “Şehir hastanelerini durduracağız' diyorlar. Bu pandemi sürecinde, Londra'da, İtalya'da insanların sedyelerde, koridorlarda hatta hastane dışlarında görüntülerini gördük. Yoğun bakımların ağzına kadar dolduğu, sıkıntılı hallerini gördük. Bunlar ne istiyor biliyor musunuz? ‘Kılıçdaroğlu zihniyeti' bu. SGK döneminde vatandaşlar kuyruklarda hastalanıp, vefat ediyorlardı. İki, üç tane MR cihazıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyordu koca Türkiye. Bunlar yine bu döneme döndürmek istiyorlar Türkiye'yi. Siz yapılan şehir hastanelerini niye engellemek istersiniz? Bu engelleme bugünün engellemesi değil ki... Hatırlayın, İmamoğlu açılacak olan şehir hastanesinin özellikle yollarını yapmıyordu. Bunların hastanelere karşı da bir düşmanlığı var. Mesela durduracakları şeylerden bir tanesi üçüncü havalimanı. ‘Atatürk Havalimanı'nı açacağız' diyorlar. Şuan da Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı. Anlamak mümkün değil. Yapılan bir şeyi neden yıkmak istiyorsunuz? Ben anlayamıyorum.” şeklinde konuştu.CHP'Lİ YÜKSEL TAŞKIN'DAN HDP İTİRAFICHP'li Yüksel Taşkın'ın sıraladığı maddeler hakkında konuşan Gökçek, “Barajın yüzde 3'e düşürülmesinin nedeni HDP'ye şirin gözükmek ve bunun için yaptıklarını söylüyorlar. Dokunulmazlıkların kaldırılması meselesini HDP için getirdiklerini söylüyorlar. ‘Kayyum meselesinin çözülmesi' diyor. Bakın dikkat edin. ‘Biz bunu HDP için getirdik' diyor. Bunu CHP'nin genel başkan yardımcısı söylüyor. Aziz milletimiz, ben söylüyorum bunlar altılı değil yedili masa. Aslında bunların hepsini HDP için çıkarttılar. HDP'ye şirin gözükmek için yapıyorlar. Vatandaşın uyanık olması lazım. Meral Akşener, HDP'liler için çıkartılan bu maddelerin altına imza atıyor. Allah aşkına şunlardan bir tanesini Ak Partili genel başkan yardımcısı söyleseydi, MHP söyleseydi, ortalığı ayağa kaldırmaz mıydı? HDP'nin en büyük destekçisi bugün Meral Akşener olmuş durumda kusura bakmasın.” dedi.KILIÇDAROĞLU'NUN KUCAKLADIĞI FETÖ'CÜ YUNANİSTAN'A KAÇTI!Kılıçdaroğlu'nun kucakladığı FETÖ'cü Furkan Çetinkaya hakkında konuşan Osman Gökçek, “İçeriden çıkıyor, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor ve sonra Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıkıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kucaklaştığı kişiler, suçlu kişiler Yunanistan'a kaçıyor bakın sonra bizim önümüze bir metin getiriyorlar. Mutabakat metni... ‘15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.' diyor. Mağduriyetine son vereceğiniz adamlar bunlar mı Kılıçdaroğlu?” ifadelerini kullandı.CHP ERZURUM'DA KUR'AN-I KERİM DAĞITTICHP'nin Erzurum'da Kur'an-ı Kerim dağıtması hakkında konuşan Gökçek, “Sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek lazım. Düşünsenize bir CHP vardı, hacca gitmeyi yasak eden, ezanı türkçeye çeviren, camilerimizi satan meyhaneye çeviren... Böyle bir CHP'yi nasıl bir CHP'ye çevirdi bakar mısınız... Sokakta kandil simidi dağıtan, sokakta Kur'an-ı Kerim dağıtan, cuma saatlerini Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinde gördüğümüz bir CHP'ye çevirdi. O yüzden cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Halkımızın bu değişimleri görmesi lazım. İnanın bunları sadece halktan oy almak için yaptıklarını düşünüyorum.” dedi.İYİ PARTİLİ ÇIRAY'DAN ‘İSTİFALAR DEVAM EDECEK' SİNYALİİYİ Parti'li Çıray'ın açıklamaları hakkında konuşan Gökçek, “İYİ Partililer aslında ‘Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz.' diyorlar. ‘Bu krizler ileride de çıkabilir, buna gücümüz yetmeyebilir.' diyorlar. İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorlar. Bu çok net. Bunu da Aytun Bey'e söylemişler. Bu noktada bence bu konuşmasında dürüst bir hareket yapmış. ‘Bizim partimiz bunu istemiyor. İleride de buna engel olamayabiliriz.' demiş. Zaten Kılıçdaroğlu yalnız kalmış durumda. Ama bu noktada bence Meral Akşener, onu zaten bir hayli yordu. Zaten o yorduktan sonra da şimdi İYİ Partililerin görüşünü de değiştirmek çok da kolay olmuyor diye düşünüyorum.” dedi.İMAMOĞLU ATİNA'DA TÜRKİYE'Yİ VE ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİOsman Gökçek, “Biliyorsunuz İmamoğlu'nun Türkiye'yi Yunanlılara şikayet etmesi bugünün meselesi değil. Daha önce de bu hareketleri yapmıştı. Bakın Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi şikayet için Atina'ya gidiyor. Kendisi için muhtemel bir aday olduğunu söylüyor gazete. İmamoğlu, ‘Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi' diyor. Yunanların gazetelerine veriyor bu röportajı. ‘Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor.' diyor. ‘Türkiye'de hukuk ve demokrasi yok, bize de bu zulümleri ediyor' diyor. Kime şikayet ediyor bizi? Bakın Türkiye'deki vatandaşlara söylemiyor. Yunanlara şikayet ediyor. Ben şaşırıyorum. Bir insan kendi ülkesini Yunanlara niye kötüler? Sanki orada Ekrem İmamoğlu değil de bir başkası gibi konuşuyor.” şeklinde konuştu.İMAMOĞLU'NDAN YİNE ‘CUMA NAMAZLI AFİŞ'İmamoğlu'nun ‘cuma namazlı afişi' hakkında konuşan Gökçek, “Bu hafta da cuma namazında Bursa Ulu Cami'de olduğunuzu Ekrem Bey öğrenmiş olduk. Artık işi tamamen buna döktüler. Dini siyasete alet etmek budur işte.” dedi.İMAMOĞLU'NA VATANDAŞTAN TEPKİ: PKK'NIN YANINA GİTOsman Gökçek, “Siz kalkıp ta camide işi siyasete alet etmeye çalışırsanız. Oraya CHP'lileri toplayıp bir miting alanına camiyi çevirmeye kalkarsanız, orada hacı amcamız size bunun tepkisini gösterebilir. Kendisine teşekkür ediyorum hacı amcanın. Çok doğru bir hareket yapmış.” dedi.