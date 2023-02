Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın ortak mutabakat metnine tepki: Bunlar vaatleriyle Batı'ya selam veriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Buradan AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza, tüm parti mensuplarımıza selamlarımı gönderiyorum.TBMM bizim için ülkemiz adına verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelesinin sembolüdür. Biz çareyi her zaman burada aradık. Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri destekleyecek adımlarla geliştirmek için her yola çıktığımızda çareyi başka yerde değil burada aradık.FETÖ'cü alçakların bombalarla saldırdığında bile direnişi burada sürdürdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı Meclisimizle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı meclisimizle birlikte yazacağız.Yeni yönetim sistemimizin sistemin restorasyonlarını da yine meclisimizle yapmayı düşünüyoruz. Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek, Rabbim heme hemen hepsini yerine getirmeyi bzilere nasip etti. 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan krizlere rağmen asla vazgeçmedik, asla geri adım atmadık.Önümüzde çıkarılan engellere, saldırılara rağmen hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık. Başka bir ülkenin başına gelse çok büyük yıkımlara neden olacak badireyi Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle atlattık. Cumhuriyetimiz yaş aldıkça milletimizin feraseti güçlenmiş eski tezgahlar, eski senaryolar işlememeye başlamıştır.Kendi krizleri içinde çırpınan bir Türkiye'den küresel krizlere meydan okuyan Türkiye'ye geldik. AK Parti, bu zafere yürüme azmini kazandırmıştır. Sadece 20 yılda asırlık kalkınma adımlarını hayata geçirmesinde böyle bir arka plan vardır.Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınması öyle hızlı oldu ki; muhalefet bile bunun altında kaldı. Geçtiğimiz günlerde Ortak Politikalar Metni yayınladılar. Böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez bir beklentiye giriyor.Karşımızda gerçi henüz cumhurbaşkanı adayı belirmekten aciz bir masa olduğunu unutmuyoruz. Bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koyacaklarını sanmıyoruz. Bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Milletimizin adına üzüntü duyduk.Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile bakmamışlar.Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. HDP'ye selam veriyorlar. Kamudan uzaklaştırılan FETÖ'cülere ve PKK'lılara selam veriyor.Kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin güçlenmesini istemeyen Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın?Darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar.Tamam cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz onu anladık da, bari vaatlerinizi doğru düzgün yapsaydınız.Herhalde bunlar uykudaydı. Milleti anlamak için zerre kadar gayret göstermeyenler 1990'ların Türkiye'sinden bir adım öteye geçemeyenler bina değiştirerek sorun çözeceğini sanıyorlar.Sadece 2020'den 2022'ye istihdamın 5 milyona yakın arttığından haberleri yok. Her tarafı tel tel dökülen derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Demokrasilerde iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Ülkeye de yazık, millete de yazık. Yarın öbür gün sorumluluk üstlendiklerinde ülkeyi ne hale getireceklerini siz düşünün...Anlaşıldığı kadarıyla birileri bunların kanına girmiş, bir şeyler çizip ortak mutabakat diye bunların önüne koymuş. Bunlar da önlerindeki metne sarılıp milletin önüne çıkmışlar.Biliyorsunuz CHP'nin başındaki zata, 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi. Yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal... Alsın tepe tepe kullanırız.Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Memleketin gülmeye eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz, bari bu işe yarayın. Şimdi soruyorum; şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz?Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde de aynısını yaptılar. 'Biz cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyoruz, cumhur ittifakı da aday çıkarmasın' diyorlar. Madem böyle düşünüyordunuz; aday belirlemek için toplantı üzerine toplantı yapıyorsunuz? Öyle bir muhalefetimiz var ki, nereden tutsanız elinizde kalıyor.Milletimiz inşallah 14 Mayıs'ta bunlara 'Yeter' diyecektir. Biz sözü de kararı da milletimize bırakarak 14 Mayıs için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Miletimizle gönül bağımızı hiç zayıflatmadık. Biz her fırsatta milletimize gittik, gidiyoruz.Tam 49 il ziyareti yaptık. Ziyaret ettşiğimiz her ilimizde vatandaşlarımızla coşkulu şekilde buluştuk, hasbihal ettik. Eser ve hizmet ziyareti gerçekleştirdik. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizle doyumsuz sohbetler yaptık.Onlar varsın 6'lı masada devam etsinler, biz meydanlarda devam edeceğiz. Bu hafta Aydın'dayız Durmak yok. Bizim icraatlerimize onların hayalleri bile yetişemiyor. Ziyaret ettiğimiz illerde bizi sevgiyle bağrına basan vatandaşlarımıza şşükranlarımı sunuyorum. Bu eser ve hizmet siyasetimizle 14 Mayıs seçimlerinde bizimle uyarışacak rakipi bulamayacağımız anlaşıldı.Biz Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız. Açıkladıkları programı Batılı efendilerinden 'aferin' almak için hazırladıklarını ikrar etmekten çekinmiyorlar. Bunların milletin kazanımmları göz dikmek dışında başka bir niyeti yok.Bay Kemal hiç üzülme, bu akşam TRT yayınını Çankaya Köşkü'nden yapacğaım. Çankaya Köşü bizim şahsi malımız değil. Tamamiyle milletin malıdır. Aynı şekilde külliyemizde milletin malıdır. Bunlar seni neden bu kadar rahatsız etti? Neden bu rahatsızlığını sürekli dışa vurdun.Siyasi hayatları boyunca tek bir seçim kazanamayanların birbirlerini masa altından tekmelemeleri asıl niyetlerini ortaya koyuyor. 14 Mayıs'ta milletimiz bu yağmacılara 'Yeter' diyecek.'20 yılda en fazla reformu gerçekleştirdiğimiz alanlar arasında hak ve özgürlükler vardır. Cumhur ile cumhuriyeti kucaklaştırrak demokrasimize olan güvenimizi çok daha güçlü şekilde inşa ettik. 7'den 70'ye vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlük alanlarını genişletmelerini sağladık. Kadınların birçok alanda hak ettikleri yeri almasına özel önem gösterdik.En çirkin saldırıların CHP'den geldiğini gördük. Biz ögrülükleri savunurken, CHP mahkeme mahkeme dolaştı.Bay Kemal sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eski acıları tekrar deşti. Bu çıkışın sebebinin kadın hakları olmadığını getirdikleri taslak metinde gördük.Biz kutsal saydığımız aile kurumunu anayasa teminatı altında parlamentoya sunduk. 6'lı masanın içinde olanlar, açıkça, mertçe LGBT'yi kimler savunuyor, savunmuyor bunları söyleyin? Bizim bunlarla işimiz yok.CHP ve masadaki ortakları iyi girişimlerimiz karşısında adeta duvar kesildi. Anayasa değişikliğini sulandırmaya çalıştılar. Teklifimiz Cumhur İttifakı'nın kararlı duruşu sayesinde komisyonda kabul edildi. İnşallah genel kurul görüşmeleri başlayacak. Sosyal medyadan hak ve özgürlük nutukları çekenlerin ne kadar samimi olduklarını bu vesileyle tekrar göreceğiz.Tüm milletvekillerine şu çağrıyı yapıyorum; iradenize ipotek konulmasına izin vermeyin. Kadınlarımıza ve gelecek nesillere karşı mesuliyetini yerine getirin. Vicdanlarınızın sesini dinleyerek anayasa değişikliği teklifimize evet diyin.Bu millet kendi kasasından, kendi kasasından maaşı veriyor. Ama Genel Kurul'da yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, dün böyle oldu. Bu millet hakkını size helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksen. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmezsen kazandığınız para haramdır.'