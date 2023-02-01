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Başkan Erdoğan AK Partili vekillere seslendi: Hakkımı helal etmem, milletim de etmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Burada AK Partili vekillere de seslenen Başkan Erdoğan, "Bu millet kendi kasasından, maaşı veriyor. Ama Genel Kurul'da yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, dün böyle oldu. Bu millet hakkını size helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan AK Partili vekillere seslendi: Hakkımı helal etmem, milletim de etmez
Ekleme: 1.02.2023 - 14:18 Güncelleme: 1.02.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan AK Partili vekillere seslendi: Hakkımı helal etmem, milletim de etmez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, konuşmasında 6'lı masanın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne tepki gösterdi, 'Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınması öyle hızlı oldu ki; muhalefet bile bunun altında kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Ortak Politikalar Metni yayınladılar. Böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez bir beklentiye giriyor.' ifadelerini kullandı.

Altılı masanın mutabakat metnini yorumlayan Ali Babacan'ın 'Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek' sözlerini eleştiren Başkan Erdoğan, 'Kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin güçlenmesini istemeyen Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın?' dedi.

AK PARTİLİ VEKİLLERE DE SESLENDİ
Partisinin grup toplantısında AK Partili vekillere de seslenen Başkan Erdoğan, 'Bu millet kendi kasasından, maaşı veriyor. Ama Genel Kurul'da yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, dün böyle oldu. Bu millet hakkını size helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.

Çünkü bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksen. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmezsen kazandığınız para haramdır.' ifadelerini kullandı.

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