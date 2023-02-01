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Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yüz binler sokaklara indi

Başta enerji fiyatları olmak üzere birçok üründe yaşanan yüksek fiyat artışları nedeniyle geçim sıkıntısı çeken Avrupa'da grev dalgası günden güne büyüyor. İngiltere'de, aralarından öğretmen, makinist ve farklı alanlarda çalışan kamu personelinin bulunduğu yüz binlerce kişi "adil maaş" talebiyle ülke çapında son 10 yılın en büyük grevine imza attı.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yüz binler sokaklara indi
Ekleme: 1.02.2023 - 23:42 Güncelleme: 1.02.2023 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yüz binler sokaklara indi
SON 10 YILIN EN BÜYÜK GREVİ

İngiltere'de çeşitli meslek gruplarından yüz binlerce kamu çalışanı ülke genelinde yürüyüşler düzenledi.

Eğitim görevlilerini temsil eden İngiltere Ulusal Eğitim Sendikasından (NEU) yapılan açıklamada, 2010'dan bu yana en az yüzde 23'lük maaş kesintisi yaşayan 300 binden fazla öğretmenin, çift haneli enflasyon oranının üzerinde bir maaş artışı talebiyle İngiltere genelinde yürüyüş düzenlediği belirtildi.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yüz binler sokaklara indi

NEU Genel Sekreteri Mary Bouted, başkent Londra'daki bir okulun önünde yaptığı konuşmada, göstericilerin protesto yapmakta gönülsüz olduğunu fakat bazı şeylerin değişmesi gerektiği için burada bulunduklarını söyledi.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yüz binler sokaklara indi

YÜZ BİNLER SOKAKLARA İNDİ

Gösteriler nedeniyle okulların büyük çoğunluğunun kısmen veya tamamen kapalı olduğu ve yapılan mitingler sebebiyle ulaşımın sekteye uğradığı bildirildi.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yüz binler sokaklara indi

İNGİLTERE GENELİNDE PROTESTO KARŞITI YASA TASARISI ELEŞTİRİLDİ

İngiltere İşçi Sendikaları Kongresi (TUC), gösterileri frenlemesi öngörülen yasa tasarısını protesto etmek için İngiltere genelinde mitingler yapılacağını duyurdu.

Hükümet, hazırladığı yasa tasarısında, kamu yararını gözetmek için belirli sektörlerdeki eylemlere kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, sağlık gibi bazı sektörlerdeki protesto kısıtlamalarını savunarak bu tedbirin öneminin, eylemlerde yaşanabilecek sağlık sorunlarının meydana gelmesi halinde anlaşılacağını söyledi.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yüz binler sokaklara indi

EYLEMLER DAHA DA ARTACAK

TUC Genel Sekreteri Paul Nowak ise yasa tasarısının, demokratik olmadığını ve eylemlerin daha da artıracağını ifade etti.

Söz konusu tasarının, grev gününde çalışmayı reddeden kişinin kovulmasına yol açabileceği kaydediliyor.

İtfaiye Birliği Genel Sekreteri Matt Wrack da tasarıya ilişkin, 'Bu, İngiltere'nin Kovid-19 kahramanlarına ve tüm işçilere yönelik bir saldırıdır. Bu otoriter saldırıya karşı kitlesel bir direniş hareketine ihtiyacımız var.' ifadelerini kullandı.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yüz binler sokaklara indi

İNGİLİZ HÜKÜMETİ, GREVLERİ FRENLEMEK İÇİN YASA ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasanın üzerinde çalışıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, yasanın ülkede demir yolları, itfaiye ve ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğüne işaret edilmişti.

Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yüz binler sokaklara indi

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, yasanın greve gitmek isteyen çalışanlara karşı halkı orantısız hizmet kesintilerinden korumayı amaçladığını vurgulamıştı.

Son dönemde demir yolları ve sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere pek çok kamu ile özel sektör çalışanı, ülke çapında iş bırakma eylemi düzenliyor.
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