Zonguldak Ereğli'de 19 Kasım'daki fırtına nedeniyle mendireğe çarpan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisi 12 mürettebatı ile battı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hava şartları elverdikçe denizden devam eden çalışmalara, 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. Dalgıçlar da geminin batığında arama çalışması yaptı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 20'inci gününde de durmadı.Dün itibarıyla TCG Akın gemisi bölgedeki görevini tamamlayarak ayrıldı. Öte yandan Nene Hatun gemisi ise arama kurtarma çalışmalarında, batığın olduğu bölgede göreve başladı. Dalgıçlar ise geminin ulaşılabilen her noktasına ve liman çevresindeki kayaların diplerine bakarak çalışmalarını tamamladı.Fırtına ve dalgaların etkisiyle batık geminin taşıdığı 'ferrosilicon' yükü, kum ve balçık ile geminin kırılan bölümleri ve eşyaların, yaşamsal alanlarını kapladığı için pompalarla boşaltma işleminin yapılamayacağı ve zaman kaybı olacağına karar verildi.Zonguldak'ta batan gemi hakkında sıcak gelişme! Parçalanarak karaya çıkartılacak...Geminin kıç tarafında bulunan yaşam mahallerinin yüzde 75 ile 85 derece eğimle yattığı anlaşıldı. Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve balçık dolu ulaşılamayan yerlerinde de arama çalışmalarına devam edilmesi kararlaştırıldı.Bu sebeple 'Kafkametler' gemisinin parçalanarak karaya çıkarılması çalışmalarına dün başlandı. Bu kapsamda, Nene Hatun gemisi, batık geminin pruvasını çevirme çalışmasına başladı.Geminin kıyıya çıkarılıp kayıpların aranmasının uzun süreceğini ifade eden aileler, denizdeki çalışmaların sürmesi çağrısı yaptı. Geminin 3'üncü Kaptanı Berke Çamurtaş'ın babası Güngör Çamurtaş, '19 gündür buradayız. Ben emekli asker olarak aramanın tam olarak yapıldığına inanmıyorum.Zonguldak'ta batan gemi hakkında sıcak gelişme! Parçalanarak karaya çıkartılacak...Dün bize Vali Bey'in söylediği, 'gemi kesilerek çıkartılacak' dedi. Geminin 3 kamarasına, 3 bölgesine hala girilemedi. 'Çamur balçık gibi şeylerin boşaltılamadığı için gemiyi kesme yoluna gidiyoruz' dendi bize. Bu iş sivil firmaya devredilirse 6 aydan önce bitmez. Kafkametler firması herhangi bir firmayla anlaşma yapsa bile o firmanın buraya gelmesi 10-15 gün. Girilemeyen yerler varken bu işleme gidilmesini biz aileler olarak kabul etmiyoruz' ifadesini kullandı.'DEVLETİMİZ ARKAMIZDA…'Gemi kaptanı Cemal Turhan'ın oğlu Bora Turhan, 'İlk günden beri burada bekliyoruz. Devletin yetkinlik ve kabiliyetini, çalıştığını görüyoruz ama bizim tabi ki son aldığım bilgiler ve bizim kendi düşüncelerimizden yola çıkıp da bunun özel şirkete verilmeden bunun devletin yapmasını daha cazip görüyoruz. Burada ticari bir firmanın gelip de bu işi burada bitirmesini istemiyoruz. Devletin arkamızda olduğunu biliyoruz ama daha da çok desteklenmesini istiyoruz' diye konuştu.'OĞLUM EN SON 'ANNE GEMİ BATIYOR' DEMİŞTİ'Ömer Hebip'in gözü yaşlı annesi Emine Hebip, '20 gündür dertliyim. Oğlumu bulamadık, oğlum çıkmadı. Oğlumu tez zamanda çıkartın. Buralarda kaldım, denize doğru bakıyorum yollara bakıyorum, oğlumu bulamıyorum. Bize 'yarın bir gün çıkacak' diyorlar ama çıkmıyor. Telefon etti 'anne gemi batıyor. Kaptan bizi bırakmıyor' dedi. Oğlumu bulun ne olur' dedi.'ÇIKACAK DİYE ÜMİT EDİYORUM'Ömer Hebip'in aynı adı taşıyan babası Ömer Hebip de '20 gündür burada perişanız. Arıyorlar, tarıyorlar, bir şey yok. 'bugün yarın, bugün yarın' diyerek 20 gün olmuş. 20 günde çıkamayan ceset ne zaman çıkacak acaba? Benim oğlumu bulup bana verecekler. Çıkacak diye ümit ediyorum işte. Çıkacak diyorlar ama bir şey göremiyoruz. Gelecek bir haberi bekliyoruz' ifadelerini kullandı.