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Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi: 10 ada belli oldu

Miçotakis, 7 günlük vize muafiyetiyle ilgili alınan kararı duyurdu. Yunanistan Başbakanı'nın sözlerinin ardından 10 Yunan adası açıklandı.

Ekleme: 8.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 8.12.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi: 10 ada belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması konuları ele alındı.

10 adaya 7 günlük ziyaret

Miçotakis, Türk vatandaşlarıyla ilgili aldıkları vize serbestisi kararını açıklarken şöyle konuştu:

Yunanistan, Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonu'ndan talep etti ve bunu sağladı.

Yunan adalarına vizesiz seyahat dönemi

Vizesiz seyahat edilebilecek adalar şu şekilde sıralandı:

Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ileryoz, Kelemez, Kos, Rodos, Sömbeki ve Meis.

'İki halkı bir araya getiriyor'

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, vize serbestisi hakkında, 'Bu iki halkı bir araya getiren bir adımdır.' dedi.

Kairidis, Schengen bölgesindeki tek istisnanın Ege'nin doğusundaki adaların olacağını ifade etti.

Vizesiz seyahat kararı, yalnızca yaz sezonuyla ilgili olmayacak, bir yıl boyunca tüm sezonu kapsayacak.

Turizmciler: Vize konusunda sıkıntılar yaşıyorduk

Öte yandan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yunanistan'ın, adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirmesinin turizmi destekleyeceğini söyledi.

'Türkiye'den Yunanistan'a giden ziyaretçi sayısı en yüksek seviyesine, 2017 yılı itibarıyla 921 bin kişi ile ulaşmıştı.' diyen Bağlıkaya, verilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Salgın döneminde yaşanan gerilemenin ardından ziyaretçi sayısında yeniden toparlanma yaşanmış ve Yunanistan'a giden Türk vatandaşlarının sayısı 585 bin düzeyine yükselmişti. Bu sayının daha da artması konusunda en büyük engeli ise vize konusunda yaşanan sıkıntılar oluşturuyordu.

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Atina ziyaretinde açıklanan vize kolaylığının turizm hareketini destekleyeceğini ve Yunan adalarına giden ziyaretçi sayısının artmasına vesile olacak önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.
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