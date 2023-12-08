  • USD: 28,87 - 28,93
  • EURO: 31,11 - 31,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuryelik mesleğine yeni düzenleme! Zorunluluk ortadan kalkacak

Sayıları hızla artan kuryelerle ilgili yeni bir düzenleme yolda. Ulaştırma Bakanlığının hazırladığı taslağa göre, ürünler için verilen teslim süresi taahhüdü ortadan kalkacak.

Ekleme: 8.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 8.12.2023 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Kuryelik mesleğine yeni düzenleme! Zorunluluk ortadan kalkacakSayıları ve trafikte etkinliği hızla artan kuryelik mesleğiyle ilgili̇ yeni̇ düzenleme yolda. Ulaştırma Bakanlığı kuryelerle ilgili yeni bir taslak hazırladı.

SÜRE TAAHHÜDÜ KALKACAK

Taslakta en dikkat çeken ayrıntı '30 dakikada kapıda' gibi gönderim süreleriyle ilgili madde. Kuryeler teslim aldıkları gönderisi ile ilgili taşıma taahhüdünde bulunamayacak. Alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak.

MOTOSİKLETLERE YAŞ SINIRI

Taslakta kurye araçlarıyla ilgili de yenilik yer alıyor. Kurye teslimi için kaydedilecek motosikletler 10 yaşından, otomobiller 20 yaşından büyük olamayacak.

FİRMA KORUYUCU EKİPMAN SAĞLAYACAK

Taslakta yer alan bir diğer önemli madde ise, kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık “Kurye” ibaresi olmak zorunda.

Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla da yükümlü olacak.
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'i 'ciddiye almadım' göndermesi: Hiç üstüme alınmadım
Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çağrı: Netanyahu Gazze katilidir!
Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
AK Partili Dağ Tunç Soyer'in 'Yatırım yapılmadı' algısını patlattı! Masal anlatmaktan bıkmadınız mı?
İBB'de kayıp atlardan sonra kayıp araçlar vakası! Sayıştay raporladı
CHP'de aday belirleme sürecinde üç yöntem: 20 ilde ön seçim yapılmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Güven ortamını pekiştiriyoruz
Dünyada eşi benzeri yok! TB3'ten bir başarı daha: 11'de 11 yaptı
İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar!
Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı
Tüm manşetlerde Türkiye ve Erdoğan var!
Bir İETT faciası daha: Arıza yapan otobüs geri geri kaydı şoför altında kaldı
Merkez Bankası'ndan ihracata büyük destek: Limitler daha da artacak
Ekrem İmamoğlu seçimi kazanınca İstanbulluyu unuttu! 280 vaatten 46'sını gerçekleştirdi
İsrailli esirden hükümete sert sözler: Bizi öldürmelerinden korktuk!
İsrail'in sistematik devlet teröründe yeni aşama! Her aileden bir çocuk...
Siyonist İsrail'den yeni soykırım bölgesi! İnfaz görüntüleri kan dondurdu: Yapılan katliam Nazileri aratmıyor
Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçak alkol ticaretine Çengel - 4 damgası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe seslenen Yunan gazeteciye yanıt
İndirim üzerine indrim! Motorine bir indirim daha

İndirim üzerine indrim! Motorine bir indirim daha

Kuyumcular almıyor! Esnaftan 'kesme altın’ uyarısı

Kuyumcular almıyor! Esnaftan 'kesme altın’ uyarısı

Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi: 10 ada belli oldu

Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi: 10 ada belli oldu

2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı: Muğla'da bulunan heykel koruma altına alındı

2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı: Muğla'da bulunan heykel koruma altına alındı

Kıyametin eşiğindeyiz! 2024'te dünyanın karanlık sonu geliyor… İnsanlık için geri sayım başladı

Kıyametin eşiğindeyiz! 2024'te dünyanın karanlık sonu geliyor… İnsanlık için geri sayım başladı

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?