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Kurye Yunus Emre Göçer'i öldürmüştü: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sıcak gelişme!

İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. Genç kuryeyi hayattan kopardı. Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilirken bilirkişi raporunda Mohamud’un asli kusurlu olduğu vurgulandı. Savcılık ise Mohamud hakkında düğmeye bastı...

Ekleme: 8.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 8.12.2023 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Kurye Yunus Emre Göçer'i öldürmüştü: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sıcak gelişme!Korkunç kaza İstanbul Fatih'te Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde yaşandı. 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı.

Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Kurye Yunus Emre Göçer'i öldürmüştü: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sıcak gelişme!

"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"
Olayın ardından bugün adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.

Kurye Yunus Emre Göçer'i öldürmüştü: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sıcak gelişme!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ifadesine de yer verilen bilirkişi raporunda, Mohamud'un, ön tarafında seyir halinde bulunan ismini olay nedeni ile öğrendiği Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığı ve sağa dönüş yaptığı, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletin durması ve yolun kenarında bulunan kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrulduğunu ve düştüğünü, bu esnada aracının hızının 50-55 km/h civarında olduğunu, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini belirttiği ifade edildi.

Kurye Yunus Emre Göçer'i öldürmüştü: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sıcak gelişme!

GÖÇER'İN KUSURU BULUNMADI
Bilirkişi raporunda kamera görüntülerinin incelendiği vurgulanarak, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, ancak aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin durma derecesinde en sağ banket boşluğuna ilerlerken aracın yavaşlamayıp arka sağ kısımdan çarptığı kaydedildi. Motosikletin savrulduğu, aracın ise kameranın olduğu açıda tam duramadığı belirtildi. Raporda, kurye Yunus Emre Göçer'in kontrollü şekilde yavaşlayarak sağ tarafa geçiş yapması nedeniyle, kaza esnasında Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre herhangi bir ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtildi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ise önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden izlemediği, araçlar arasında mesafe bırakmadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu vurgulandı. Rapor, savcılığa sunuldu. Savcılıkça şüpheli Mohamud hakkında yeniden bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Bilirkişi raporunda Mohamud'un asli kusurlu olduğu tespit edildi. Savcılık, Mohamud hakkında yakalama talebinde bulundu.
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