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Kıyametin eşiğindeyiz! 2024'te dünyanın karanlık sonu geliyor… İnsanlık için geri sayım başladı

Bilim insanları, 2024 yılında Dünya’yı büyük ölçüde etkileyebilecek bir güneş patlamasının gerçekleşeceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu güneş patlaması, tüm dünyayı karanlığa gömecek. İnsanlığın sadece 30 dakikası olacak…

Ekleme: 8.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 8.12.2023 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Kıyametin eşiğindeyiz! 2024'te dünyanın karanlık sonu geliyor… İnsanlık için geri sayım başladı
Araştırmacılar, insanlığın merak ettiği konulardan biri olan büyük güneş patlamasının tahmini zamanlaması hakkında yeni bir uyarıda bulunuyor.

Bilim insanlarına göre, 2024 yılında beklenen büyük güneş patlaması, Dünya üzerinde elektrikle çalışan her şeyi etkileyebilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bilim insanları, 2024 yılında beklenen büyük güneş patlamasının Dünya'nın manyetik alanını etkileyebileceğini ve elektronik sistemlerde geniş çaplı hasarlara yol açabileceğini belirtiyorlar. Hitler'in yükselişinden Japonya'ya atılan atom bombasına kadar birçok felaketi tahmin eden Nostradamus, güneş patlamasını da asırlar önce söylemiş.

Nostradamus'un güneş patlaması kehaneti dünyanın gündeminde!

Ünlü kahin güneş patlamasını duyurdu

Ünlü Bulgar kahini Nostradamus'un kehanetine göre, Dünya gezegeni, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükteki Güneş fırtınası tehlikesiyle karşı karşıya. Bu olayın, teknoloji ve günlük yaşam üzerinde ciddi zararlar bırakabileceği, hatta Dünya'yı bir 'Karanlık Çağ'a sürükleyebileceği uyarısı yapılıyor. Bu güneş patlaması, özellikle elektrik ve iletişim sistemleri, büyük ölçüde zarar görebilir ve elektrik kesintilerine, iletişim ağlarının çökmesine yol açabilir. Nostradamus'un kehaneti, uzmanlar tarafından ciddiye alınırken, bilim insanları da benzer senaryoların gerçekleşme olasılığını değerlendiriyor.

Hazırlıklı olunmalı

Bu durum, Dünya'nın karşı karşıya olduğu potansiyel tehlikeler arasında dikkat çekiyor ve bilim insanlarının, toplumların ve uzay ajanslarının bu tür bir felakete karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

Kıyametin eşiğindeyiz! 2024'te dünyanın karanlık sonu geliyor… İnsanlık için geri sayım başladı


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