  • USD: 28,90 - 28,95
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İyi Parti ve HEDEP'ten istediğini alamadı! Tüm kapılan kapandı, Kılıçdaroğlu'na koştu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin, yerel seçimlere yönelik fikir alışverişi nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor. Öte yandan Özgür Özel'in yerel seçimde ittifak yapmak için kapısını çaldığı İyi Parti ve HEDEP'ten olumsuz yanıt aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 8.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 8.12.2023 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti ve HEDEP'ten istediğini alamadı! Tüm kapılan kapandı, Kılıçdaroğlu'na koştu
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan yerel seçimlerde hezimete uğrayan CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmalarıyla çalkalandı.

Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimler arasında yer alıyordu. Öyle ki; CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini 'değişimciler'in adayı Özgür Çelik'in kazanmasının ardından gözler CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na çevrilmişti.

İyi Parti ve HEDEP'ten istediğini alamadı! Tüm kapılan kapandı, Kılıçdaroğlu'na koştu

İYİ PARTİ VE HEDEP'TEN OLUMSUZ YANIT

Kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip olan Özgür Özel, 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Özgür Özel genel başkan olduktan sonra yerel seçimler için hemen düğmeye bastı ve ilk olarak İyi Parti'nin kapısına gitti.

İyi Parti, CHP'nin yerel seçimde ittifak teklifini reddetti ve 13 Eylül'de aldığı '81 il ve tüm seçim çevrelerinde seçime kendi adaylarıyla girme' kararını değiştirmedi.

İyi Parti yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeye karar verirken, 14-28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'na destek veren HEDEP'in tutumu merak ediliyordu.

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK), Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını söyledi.

İyi Parti ve HEDEP'ten istediğini alamadı! Tüm kapılan kapandı, Kılıçdaroğlu'na koştu

TÜM KAPILAR KAPANDI, KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

İyi Parti ve HEDEP'in ittifak kapılarının kapatmasının ardından Özgür Özel, bu sabah partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

İyi Parti ve HEDEP'ten istediğini alamadı! Tüm kapılan kapandı, Kılıçdaroğlu'na koştu

YEREL SEÇİMLER ELE ALINDI

Yerel seçimlere yönelik fikir alışverişi olduğu tahmin edilen ziyaretin 'nezaket ziyareti' kapsamında olduğu belirtildi.

Ziyaretin ardından taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.



Bodrum’da yine aynı manzara! Sağanak sonrası dere taştı yollar kapandı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşgalci İsrail'den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'i 'ciddiye almadım' göndermesi: Hiç üstüme alınmadım
Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çağrı: Netanyahu Gazze katilidir!
Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
AK Partili Dağ Tunç Soyer'in 'Yatırım yapılmadı' algısını patlattı! Masal anlatmaktan bıkmadınız mı?
İBB'de kayıp atlardan sonra kayıp araçlar vakası! Sayıştay raporladı
CHP'de aday belirleme sürecinde üç yöntem: 20 ilde ön seçim yapılmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Güven ortamını pekiştiriyoruz
Dünyada eşi benzeri yok! TB3'ten bir başarı daha: 11'de 11 yaptı
İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar!
Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı
Tüm manşetlerde Türkiye ve Erdoğan var!
Bir İETT faciası daha: Arıza yapan otobüs geri geri kaydı şoför altında kaldı
Merkez Bankası'ndan ihracata büyük destek: Limitler daha da artacak
Ekrem İmamoğlu seçimi kazanınca İstanbulluyu unuttu! 280 vaatten 46'sını gerçekleştirdi
İsrailli esirden hükümete sert sözler: Bizi öldürmelerinden korktuk!
İsrail'in sistematik devlet teröründe yeni aşama! Her aileden bir çocuk...
İndirim üzerine indrim! Motorine bir indirim daha

İndirim üzerine indrim! Motorine bir indirim daha

Kuyumcular almıyor! Esnaftan 'kesme altın’ uyarısı

Kuyumcular almıyor! Esnaftan 'kesme altın’ uyarısı

İstanbul depremi için o kola dikkat! Uzman isim açıkladı: Sismik boşluk var

İstanbul depremi için o kola dikkat! Uzman isim açıkladı: Sismik boşluk var

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?